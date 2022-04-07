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Лукашенко: Скорость принятия санкций свидетельствует о том, что они готовились давно и тщательно

Ситуация на внешнем контуре и ее влияние на экономику внутри страны - тема заседания Совета безопасности во Дворце Независимости. Сегодня это важнейшие для государства вопросы, подчеркнул Президент.

Их значимость сродни обеспечению военной безопасности. Не первый год Беларуси приходится работать в условиях финансовой и торговой западной блокады. За последние месяцы это давление приняло лишь новые формы. Беларуси приходится расставлять приоритеты, пересматривая подходы к национальной внешней политике. От этого в том числе напрямую зависит политическая стабильность внутри страны. Успешная работа экономики в санкционных реалиях - главный показатель эффективности власти. Александр Лукашенко требует здраво оценивать ситуацию, видеть угрозы на перспективу, просчитывать резервы для противостояния санкциям.

Противостояние ведущих мировых игроков обострило начало российской военной операции в Украине. Наш выбор был очевиден. Абсолютно правомерно задействован механизм военной поддержки в рамках Союзного государства. Однако Беларусь традиционно постаралась наладить диалог между конфликтующими сторонами. Но все миротворческие усилия остались незамеченными. Более того, Западу они были не нужны, убежден Президент. Все это требует от нас корректировки внешней политики. Беларусь и впредь будет жестко отстаивать национальные интересы.

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