Лукашенко: Скорость принятия санкций свидетельствует о том, что они готовились давно и тщательно

Ситуация на внешнем контуре и ее влияние на экономику внутри страны - тема заседания Совета безопасности во Дворце Независимости. Сегодня это важнейшие для государства вопросы, подчеркнул Президент.

Их значимость сродни обеспечению военной безопасности. Не первый год Беларуси приходится работать в условиях финансовой и торговой западной блокады. За последние месяцы это давление приняло лишь новые формы. Беларуси приходится расставлять приоритеты, пересматривая подходы к национальной внешней политике. От этого в том числе напрямую зависит политическая стабильность внутри страны. Успешная работа экономики в санкционных реалиях - главный показатель эффективности власти. Александр Лукашенко требует здраво оценивать ситуацию, видеть угрозы на перспективу, просчитывать резервы для противостояния санкциям.