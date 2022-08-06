Вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности - Лукашенко поздравил транспортные войска

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Научно-технический прогресс и бурное развитие стальных магистралей в XIX веке заложили основу для создания железнодорожных войск. Их история насчитывает без малого полтора столетия - со дня образования в 1876 году первого железнодорожного батальона в Барановичах. За плечами воинов-железнодорожников участие в русско-турецкой, Первой мировой и гражданской войнах, - говорится в поздравлении. - Особенно бесценен их вклад в победу над фашистской Германией. Личный состав железнодорожных частей покрыл себя немеркнущей славой, сыграв важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны, всеми силами приближая Великую Победу".

Глава государства отметил, что сегодня транспортные войска, являясь достойными преемниками железнодорожных войск, свято чтят традиции героических предшественников и своим ежедневным трудом вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности государства. "Благодарю за службу! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, а также новых успехов на благо родной Беларуси!" - пожелал Президент.

Поздравление Президента с Днем железнодорожных войск

Командованию, личному составу, ветеранам транспортных войск Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск.

Научно-технический прогресс и бурное развитие стальных магистралей в XIX веке заложили основу для создания железнодорожных войск. Их история насчитывает без малого полтора столетия - со дня образования в 1876 году первого железнодорожного батальона в Барановичах. За плечами воинов-железнодорожников участие в русско-турецкой, Первой мировой и гражданской войнах.

Особенно бесценен их вклад в победу над фашистской Германией. Личный состав железнодорожных частей покрыл себя немеркнущей славой, сыграв важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны, всеми силами приближая Великую Победу.

Сегодня транспортные войска, являясь достойными преемниками железнодорожных войск, свято чтят традиции героических предшественников и своим ежедневным трудом вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности государства.

Благодарю за службу!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, а также новых успехов на благо родной Беларуси!