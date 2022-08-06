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Вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности - Лукашенко поздравил транспортные войска
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Научно-технический прогресс и бурное развитие стальных магистралей в XIX веке заложили основу для создания железнодорожных войск. Их история насчитывает без малого полтора столетия - со дня образования в 1876 году первого железнодорожного батальона в Барановичах. За плечами воинов-железнодорожников участие в русско-турецкой, Первой мировой и гражданской войнах, - говорится в поздравлении. - Особенно бесценен их вклад в победу над фашистской Германией. Личный состав железнодорожных частей покрыл себя немеркнущей славой, сыграв важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны, всеми силами приближая Великую Победу".
Глава государства отметил, что сегодня транспортные войска, являясь достойными преемниками железнодорожных войск, свято чтят традиции героических предшественников и своим ежедневным трудом вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности государства. "Благодарю за службу! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, а также новых успехов на благо родной Беларуси!" - пожелал Президент.
Поздравление Президента с Днем железнодорожных войск
Командованию, личному составу, ветеранам транспортных войск Республики Беларусь
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск.
Научно-технический прогресс и бурное развитие стальных магистралей в XIX веке заложили основу для создания железнодорожных войск. Их история насчитывает без малого полтора столетия - со дня образования в 1876 году первого железнодорожного батальона в Барановичах. За плечами воинов-железнодорожников участие в русско-турецкой, Первой мировой и гражданской войнах.
Особенно бесценен их вклад в победу над фашистской Германией. Личный состав железнодорожных частей покрыл себя немеркнущей славой, сыграв важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны, всеми силами приближая Великую Победу.
Сегодня транспортные войска, являясь достойными преемниками железнодорожных войск, свято чтят традиции героических предшественников и своим ежедневным трудом вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности государства.
Благодарю за службу!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, а также новых успехов на благо родной Беларуси!
Александр Лукашенко.
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