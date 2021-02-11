Всебелорусское народное собрание по традиции стартовало с выступления Президента. Речь Александра Лукашенко была глубокой и продуманной. Как известно, еще накануне вечером Глава государства дорабатывал доклад. И в целом подготовка к этому дню была основательной.Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента часто прерывалось аплодисментами, потому как затрагивало каждого.Единство, развитие, независимость - ключевые посылы. Народному вече предстоит в эти два дня проанализировать, что сделано в экономике и социальной политике и куда двигаться дальше. Как сохранить и приумножить не только достижения, за которыми труд миллионов белорусов, но и духовные ценности.Главный ориентир - это возможность белорусам комфортно жить, работать, развиваться, ведь в центре любой политики - человек. Итак, впереди в нашем инфоканале много спикеров, экспертных мнений, прозвучат и голоса самих делегатов. Но сначала о главных акцентах форума - репортаж Натальи Бреус.

"Переживаем непростое время, - скажет Президент. - Переломный момент, сравнимый с разве что с развалом Союза и тяжелыми 90-ми"

"Да, было непросто, но в 2021-м легче не будет - год станет определяющим. "Все познается в сравнении"

, - скажет Президент, имея в виду альтернативные планы для Беларуси, которые предлагались противниками действующей власти. Там повальная приватизация, распродажа земель, выход из интеграционных структур на постсоветском пространстве, запрет трансляции российских каналов, но свобода для западных СМИ, платные медицина и образование".

Конечно, прозвучит о том, что сделано. Пять лет - приличный срок, за это время укрепили репутацию мирной страны своими глобальными инициативами,

- она выдержала напор пандемии, развивали наши традиционные отрасли, смогли стать одним из крупнейших экспортеров молочной продукции, завершили крупные проекты в энергетике и сфере биотехнологий.

Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами

Несмотря на шквал деструктива, социальные программы и обязательства выполнялись в привычном для людей режиме. Спустя четверть века трудного, но важного пути Беларусь стоит на пороге новых качественных преобразований. И план действий есть. Главный ориентир - это люди. В формуле успеха несколько составляющих: сильная власть, гибкая экономика, согласие в обществе. Чтобы понимать, где наше место под солнцем, нужно понимать, что происходит в мире. Ситуация в мире только накаляется. Кажется, кому-то выгодно раскручивать гонку вооружений и конфронтацию? С такой "новой нормальностью", как выражаются футурологи, трудно согласиться.

Что касается внешней политики. Тут Беларусь остается верной себе

, за которую нас так часто ругают: мол, нельзя усидеть на двух стульях. Дружим и Западом, и с Востоком, руководствуясь исключительно национальными интересами.Прозвучит и о том, что наша страна остается привержена интеграции. В числе надежных партнеров Президент упомянет Китай - сотрудничество будут развивать. Мировая ситуация диктует правила игры - делать ставку на взаимовыгодное сотрудничество по всем фронтам. Президент будет откровенен: на все проблемы сегодня смотрим через призму безопасности. Благо в стране одна из лучших армий в регионе. Подготовка и модернизация вооруженных сил не останавливалась в последние годы. Но, кажется, назрела необходимость обновить концепцию нацбезопасности. Учитывать будут и информационные вызовы. Вообще эта пятилетка будет временем информационного выбора - станем рабами чужих идей или сохраним информационный суверенитет?

Большой блок о социальной политике. Наши доходы, медицина, образование - все то, что так важно для человека

О перспективе роста зарплат прозвучало от Президента конкретно - видим узкие места и особо уязвимых, работаем над этим, но и от самих людей немало зависит.

Сразу два знаковых проекта предложено реализовать в социальной сфере - это здоровая нация. Для этого большие усилия будут направлены на здравоохранение всех уровней, чтобы максимально приблизить качественную медицину к людям. И еще взяться нужно за программу "Многодетная Беларусь" - там серьезные новации.Любая социалка держится на экономике. Немалую часть своего выступления Президент посвятит именно этой теме. Белорусской предрекали коллапс. На деле - упали меньше, чем на процент. Что очень терпимо, учитывая мировую конъюнктуру.

В планах на будущую пятилетку - создать крупные промышленные кластеры

Большой диалог о модернизации общественно-политической системы начат не сегодня. Новая Конституция, властные полномочия, партийное строительство – общество это обсуждает. Высказываясь на эту тему, Президент обращается к данным проведенного в стране социсследования, где тоже звучали эти вопросы.Эмоционально, но четко, по делу. Именно таким было выступление Президента. И когда касалось,сильная власть нужна стране, которая не хочет потерять себя. Какой будет Беларусь? Многие добавляют: как будет без Лукашенко?