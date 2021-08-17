Но основная тема разговора - экономика. Мировой реальный сектор во время пандемии резко снизил показатели. Это не могло не отразиться и на белорусских производителях. Как преодолеть ковидные шоки предприятиям, которые не могут рассчитывать на собственную подушку финансовой безопасности? Привычка бежать за бюджетной помощью не панацея, подход должен быть гибким - об этом уже не раз говорил глава государства.