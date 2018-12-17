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Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с Зубайром Махмудом Хаятом
Еще одна встреча во Дворце Независимости сегодня прошла под знаком сотрудничества Минска и Исламабада.
Пакистан - одна из самых крупных стран по численности населения в мире (более 200 миллионов человек). А еще государство Южной Азии - емкий и перспективный рынок. Стоит задача до конца 2020 увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Над этим работает совместная белорусско-пакистанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Также созданы профильные рабочие группы по взаимодействию в науке, промышленности, АПК, образовании, военной сфере.
Сегодня Президент Беларуси встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана. Разговор вышел за рамки сугубо армейских тем, ведь наша страна активно выстраивает отношения с Пакистаном. В августе нынешнего года там избрали нового главу правительства, им стал Имран Хан. Несмотря на перемены, Беларусь твердо намерена развивать сотрудничество. Тем более что у стран крепкие взаимоотношения и большие перспективы. Сегодня наш Президент передал приглашение для премьер-министра Пакистана посетить Беларусь с официальным визитом. Повод подходящий: в 2019 Минск и Исламабад отметят четвертьвековой юбилей установления дипотношений.
Во время сегодняшней встречи обсудили и глобальные проекты в регионе. Сейчас Исламабад и Пекин строят Китайско-пакистанский экономический коридор. А Беларусь участвует в масштабном проекте "Один пояс и один путь". Реализация этих инициатив - хорошая возможность для сопряжения экономических интересов. Что касается военного сотрудничества, Александр Лукашенко заверил, что партнерам готовы показать все, что их заинтересует в Беларуси. К слову, Вооруженные силы Пакистана - больше чем просто армия. Люди в погонах там реализуют и важные для страны проекты в социальной сфере.
На память об этой встрече Александр Лукашенко и Зубайр Махмуд Хаят обменялись подарками. От белорусского лидера в дар - кортик и конфеты "Президент". Созданные из натуральных ингредиентов и без сахара, они уже стали традиционным гостинцем для зарубежных делегаций.
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