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Во Дворце Независимости чествуют выпускников военных вузов и высший офицерский состав Беларуси

Залог мира - сильная армия, которая идет в ногу со временем. Высший офицерский состав и выпускники военных вузов сегодня во Дворце Независимости.

Президент напомнил, что все успехи Беларуси в военном строительстве дались непросто.

"25 лет назад о профессии военного шло много кривотолков. Многие из вас в то время еще не носили погоны. Тогда в так называемой либеральной прессе всерьез обсуждали вопрос, зачем нам вообще армия, а празднование Дня Победы и проведение парадов "продвинутые" журналисты называли "победобесием". Но все чуждое нашему народу не приживается и уходит. Профессия офицера сегодня почетна и уважаема. Остаются и сохраняются истинные ценности: вера, долг перед своим народом, служба во благо Отечества", - заявил белорусский лидер.


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По его словам, особенно это заметно на примере милиции, служить в которой сегодня хотят многие молодые люди. "Туда сегодня ребята идут как никогда раньше, с большим желанием и достойно несут свою службу", - подчеркнул Александр Лукашенко.


Сильная армия - залог мира

Во многом заслуга нынешнего поколения офицеров - мир в нашей стране. Два года назад Западу не удалось расшатать ситуацию изнутри. А теперь события, которые происходят прямо у наших границ, требуют предельного внимания и концентрации. Трансформация мира в многополярную модель неизбежно связана с конфликтами. Заокеанский гегемон цепляется за свои бывшие позиции самыми радикальными военными методами.

В большой войне победителя быть не может - еще раз напомнил Президент.
Беларусь знает цену глобальнымконфликтами всегда выступает за мирное решение всех вопросов. Именно от качества работы офицерской элиты в нынешнее непростое время зависит спокойная жизнь белорусов и стабильность в обществе.

Сегодня Президент вручил выпускникам военных вузов и высшему офицерскому составу благодарности, а также были присвоены очередные воинские звания.

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