Во Дворце Независимости чествуют выпускников военных вузов и высший офицерский состав Беларуси

Во многом заслуга нынешнего поколения офицеров - мир в нашей стране. Два года назад Западу не удалось расшатать ситуацию изнутри. А теперь события, которые происходят прямо у наших границ, требуют предельного внимания и концентрации. Трансформация мира в многополярную модель неизбежно связана с конфликтами. Заокеанский гегемон цепляется за свои бывшие позиции самыми радикальными военными методами.



В большой войне победителя быть не может - еще раз напомнил Президент.

Беларусь знает цену глобальнымконфликтами всегда выступает за мирное решение всех вопросов. Именно от качества работы офицерской элиты в нынешнее непростое время зависит спокойная жизнь белорусов и стабильность в обществе.