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Во Дворце Независимости готовятся к очередному интервью Александра Лукашенко

Во Дворце Независимости готовятся к очередному интервью Александра Лукашенко

И снова интервью? Во Дворце Независимости готовятся к съемкам. "Пул Первого" обещает, что будет интересно.

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