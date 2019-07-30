Во Дворце Независимости говорили о продовольственной безопасности

Свежий взгляд на отечественный АПК. Во Дворце Независимости сегодня говорили о продовольственной безопасности и развитии в стране новой биотехнологической отрасли. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начнет производство уже в следующем году. Новый комплекс, который возводят в Пуховичском районе, будет перерабатывать 250 тысяч тонн зерна в год, в основном пшеницу и тритикале, и производить широкую линейку (до 1 миллиона тонн) кормов для животных. Во время совещания обсудили ход реализации проекта, подготовку кадров, приобретение самого качественного сырья и варианты реализации продукции. Так, до 80 % планируют продавать в Россию, Китай, Украину и страны Евросоюза. Кроме того, мощности предприятия позволят снизить потребности в импорте. На закупку зарубежных аминокислот и комбикормов в год Беларусь тратит около 200 миллионов долларов.