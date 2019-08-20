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Президент обозначил ключевые проблемы в работе правоохранительных органов страны
Справедливость, законность и эффективность. Во Дворце Независимости идет совещание по вопросу качества работы правоохранительных органов страны. Защитить права и жизнь человека - главная задача системы в целом. А от того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей. Президент делает акцент на неотвратимости наказания за преступление, но также обращает внимание на проблемы. Особо отмечает: нынешняя встреча должна стать исторической. Проверки вскрыли множество недостатков на самых разных уровнях.
К слову, зачастую факты обнажаются именно после обращений граждан. И белорусы вправе рассчитывать на результат, ведь для качественной работы правоохранителей созданы все условия. Напомним, Глава государства анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны ровно неделю назад, во время доклада руководителя Следственного комитета Беларуси. Поводом стали итоги расследования ряда уголовных дел.
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