Президент обозначил ключевые проблемы в работе правоохранительных органов страны

Справедливость, законность и эффективность. Во Дворце Независимости идет совещание по вопросу качества работы правоохранительных органов страны. Защитить права и жизнь человека - главная задача системы в целом. А от того, насколько слаженно функционирует весь механизм, зависит доверие людей. Президент делает акцент на неотвратимости наказания за преступление, но также обращает внимание на проблемы. Особо отмечает: нынешняя встреча должна стать исторической. Проверки вскрыли множество недостатков на самых разных уровнях.

