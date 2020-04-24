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Во Дворце Независимости накануне соcтоялся глобальный разговор
. Такой глобальный разговор состоялся накануне во Дворце Независимости.
Работа экономики и соцсферы в период COVID-19
Сейчас во всех смыслах держаться на плаву приходится с учетом множества факторов, которые стали следствием эпидемии COVID-19. В отличие от других государств в Беларуси привычный уклад жизни не меняли: не останавливали работу предприятий, не объявляли карантин, идет посевная кампания. Все это сделано для того, чтобы в первую очередь минимизировать потери: накормить людей, сохранить трудовые коллективы, параллельно выстроив четкую систему в борьбе за каждого пациента. Ситуация меняется молниеносно и требует такой же мгновенной реакции на местах. Именно поэтому на совещание Александр Лукашенко собрал не только правительство (а многие из высших должностных лиц еще и уполномоченные по областям), но и губернаторов, помощников Президента.
Поддержка будет точечной
Беларусь не исключение, коронавирус повлиял на многие сферы. Есть и предприятия, и объекты, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности. Конечно, им помогут, финансы есть. Но поддержка будет точечной, вместе с правительством губернаторы (все-таки на местах виднее) определят, кому особенно нужна помощь.
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