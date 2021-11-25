Во Дворце Независимости обсудили новации в Основной закон

Подводить черту под новациями в Основной закон еще рано. Ее подведет группа экспертов и широкое общественное обсуждение. Дискуссия на высшем президентском уровне сегодня пришла к такому решению. Слишком велика цена ошибки и ответственность тех, кто взялся формализовать запрос общества на модернизацию в лаконичные статьи новой Конституции. Формат откровенного обсуждения задал сам глава государства. В ходе совещания он буквально подталкивал членов комиссии и рабочей группы к спору, в котором должна родиться истина. Альтернативные позиции прозвучали, но касались они не фундамента, по нему уже есть согласия. Суть и смысл дискуссии - как избирать народное вече, как сбалансировать ветви власти, как не утратить управляемость на этапе перехода от действующей к обновленной Конституции.

Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев выслушал аргументы и оценил цену ошибки в этом ключевом для общества и государства вопросе.

Что отделяет молодые успешные государства, которых в мире меньшинство, от бурлящих котлов чужих войн и интересов. Очень часто лишь то, как они меняли систему власти и общества. Один неверный шаг, демонстрация слабости, неуверенности и все, государство подставилось. Дальше речь идет уже не о законе, обществе и развитии. Речь идет о деградации всего - экономики, прав и гарантий для общества, самой возможности жить и развиваться на своей земле.













Если совсем просто, посмотрите на несчастных на польско-белорусской границе. Наглядный пример, как от сумы и войны не зарекаются. Что может спасти? Правовая культура и политическая зрелость, умение постоять за себя, свое государство и свой Основной закон.

Цена ошибки. Свежий "казус белли", повод для войны - в союзной Армении. Мало кто помнит, но хаос там стартовал с неуклюжей попытки исправить парламентскую систему. Потом были боевые потери и депрессия в обществе. Более старые, но не менее наглядные примеры: Украина, Сирия, Ливия и Молдова. Везде, где правили Основной закон без учета рисков, - война, потеря суверенитета и коллапс экономики.

Черту под обсуждением подводить рано

Отсюда посыл Президента - черту под обсуждением подводить рано, но и затягивать трехлетний процесс новаций нельзя.

Беларусь уже научена горьким опытом внешних советов. Поэтому Конституцию пишем сами и под суверенное развитие.

Иначе будет как с курдами - им государство обещали трижды, а заплатили войной, нищетой, бегством через полмира, ядом и газом от польских силовиков. Все благодушные конвенции и приглашения Евросоюза обернулись пытками и гибелью в Средиземном море, проливе Ла-Манш, польском лесу или в лучшем случае в литовском концлагере для беженцев.

Наше вече и президентская республика

Нация без корней и на чемоданах. От такой судьбы отвело наше первое Всебелорусское народное собрание и первый референдум по Конституции четверть века назад.

Наполеоновское нашествие, две мировые войны, плюс холодная, распад страны Советов и новый передел мира. По историческим меркам сохранится народу и государству в таком окружении уже чудо. А приумножить да еще своей, а не чужой головой - настоящая миссия.

Социология новой Конституции

Вопрос новой Конституции далеко не однозначен. Есть "ядерный президентский электорат", для них рекомендация лидера - уже мотив голосовать за. Есть прагматики, которых нужно убеждать, что новации сработают в плюс к социальным стандартам и суверенитету. Есть оппозиция, но есть и нигилисты. Для последних чем хуже, тем лучше. И референдум лишь повод попробовать страну и власть на прочность. А спонсоров на щедрость. Снова.

План беглых - от плохого прошлого к худшему

Весь смысл позиции беглых - заграница нам поможет. Прогнуть закон, вывести на улицы агрессивное меньшинство, а дальше как пойдет.

Либо новые деньги на борьбу с государством, либо украинский сценарий 2004 года.

Помните попранную украинскую Конституцию. Первый Майдан. 3-й тур. И уже 16 лет от плохого к худшему. Все слова о "пераменах" - возврат в чужое прошлое, к чужим ошибкам по чужой воле.

Итоги работы "группы мудрецов" или официально "рабочей группы", она сводила к компромиссу все предложения комиссии, представляет глава Администрации. И это лишь основа. 77 статей поправили, 11 добавили, плюс новая глава.

Спор по форме - это новая Конституция или совершенствуем прежнюю? С одной стороны, правки фундаментальные, с другой - преемственность. Нельзя же просто перечеркнуть четверть века своей политической традиции.

Александр Лукашенко: Обновленная Конституция создается не под действующих Президента и власть

"Я еще раз хочу обратить вас к тому, что мы на все нормы должны посмотреть и на все наши заключения, которые мы давали, идя на изменения Конституции. Вплоть до того, что вообще надо нам или не надо референдум, нужна нам новая Конституция, измененная Конституция? Некоторые люди, в том числе среди сторонников действующей власти, не считают нужным менять Конституцию. Многие говорят: "А зачем? Нам ничего не надо менять, не надо Конституцию менять". Отмахнуться от этого мы не можем", - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы можем попасть в такие "ножницы", что нас поддержат наши люди, а часть наших людей, сторонников нынешней власти, не будут поддерживать новую Конституцию, не потому что они нас не поддерживают, а потому что они считают ненужным это делать".

Такая категория людей, по словам Президента, придерживается мнения, чтобы действующий Президент продолжал работать максимально возможное время, оставалась та же Конституция, которая уже проверена временем, при которой страну создали, государство защитили. "Я это подчеркиваю всегда: не под нас (действующих представителей власти - прим. БелТА) мы создаем Конституцию. И тем более не под действующего Президента".













Поэтому сейчас необходимо очень тщательно взвесить все мнения, обсудить все нюансы, чтобы сделать лучше для будущего страны, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Я считаю, что на референдум надо идти. Да, там готовятся нам подкинуть пакости и прочее. Но, если мы общество, если мы создали суверенное независимое государство, так должны выстоять. В августе прошлого года выстояли. Там тоже был такой вопрос, и я его видел. Мне многие вносили предложения: "Давайте перенесем, проведем по почте, никто не осудит - пандемия". Я на это не пошел", - констатировал Президент".

Дальше - больше: выборы судей Конституционного и Верховного суда, а еще Центризбирком и широкие права граждан на управление своим государством. Президент намеренно обостряет выступление одного из лучших юристов страны - "критикуйте рабочую группу". Оценка председателя положительная, но свое слово должен сказать народ.

Конституция - это общественный договор об устройстве общества в государстве, о системе власти. Поэтому сегодня вся работа делается в том направлении, чтобы было активное участие наших граждан в процессе подготовки изменений в Конституцию нашей страны. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, руководитель Конституционной комиссии

Как стать делегатом Всебелорусского народного собрания?

Самая жаркая дискуссия по содержанию - это состав Всебелорусского народного собрания. Кого и как избирать? Тему поднимает Александр Косинец, а дополняет Александр Шпаковский. Главный вопрос - если это высший представительный орган, как сделать так, чтобы делегат из народа не уступал в весе депутату или судье?

Любой сегодня может задать вопрос: "А я могу стать членом ВНС?". Ответим: "Да". А он задаст второй вопрос: "Как я могу выдвинуться, кто меня изберет и где?". Ответа мы не можем получить. На районном уровне надо избирать депутатов. Тогда получится по 4-5 человек на район. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, руководитель Конституционной комиссии

Переход к обновленной Конституции

Еще один тонкий момент - переходные положения Основного закона, если их поддержит народ на референдуме. Когда объявлять выборы, какие институты власти в приоритете, сколько времени займет переход - сразу или поэтапно? Это важно. Бывало, что молодые государства ловили на слабости именно в момент трансформации системы. Даже могучий Советский Союз не потянул одновременно экономическую перестройку и политическую ломку компартии.

Куда острее - заслуженный юрист Григорий Василевич. Его предложение - пока только часть дискуссии.

В целом предложения усиливают позиции премьера, парламента и судебной ветви власти, суверенность нашей правовой традиции, ценности и социальную защиту. Но это далеко не окончательный вариант. Свое слово еще не сказало общество и гражданские инициативы. И здесь главное поручение Президента - дойти до каждого активного гражданина, выслушать, объяснить, включить разумные новации в канву Основного закона. И сделать это, как и было обещано, в ближайшие 3 месяца.

Конституция как экзамен на гражданскую зрелость

Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти. Даже в большей степени это испытание белорусов на зрелость общественного договора. Отсюда тезис главы президентской администрации уже после горячей дискуссии - общее дело взывает к личной ответственности каждого.

Полагаю, что удалось найти определенный баланс. Государство ни в коем случае не отходит от социальной ориентированности в своей деятельности. Получили развитие многие социальные статьи, но вместе с тем вводится и социальная ответственность граждан перед обществом и государством за свои действия и поступки. Это естественно. Это процесс двусторонний. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Реальное народовластие без декораций, на этом спотыкаются даже великие.

Возьмите США с их почтой, мертвыми душами и "внутренними террористами", зашедшими в Капитолий. А ведь это был даже не вопрос Конституции, просто обложки для "глубинных элит".