Во Дворце Независимости обсудили подготовку ко II Европейским играм

Белорусские правоохранители должны обеспечить безопасность граждан и гостей во время II Европейских игр, но без излишеств. Об этом сегодня говорили во Дворце Независимости Президент и министр внутренних дел. Игорь Шуневич, выступая с докладом, отметил, что криминогенный уровень в стране низкий, и Беларусь входит в число самых безопасных государств Европы. Однако ближайший масштабный спортивный форум - серьезное испытание для стражей порядка.



Чтобы улучшить эффективность работы, ведомство за последние полгода приняло ряд управленческих и кадровых решений

Так, по-прежнему самое активное внимание уделено направлению по борьбе с киберпреступлениями. Их количество с каждым годом растет, и МВД делает все возможное, чтобы быть на острие информационной безопасности. А уже во время разговора с прессой Игорь Шуневич рассказал, что также обратился к Президенту с рапортом об отставке.







Игорь Шуневич занимал пост министра внутренних дел с 2012 года