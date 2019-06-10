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Во Дворце Независимости обсудили подготовку ко II Европейским играм
Белорусские правоохранители должны обеспечить безопасность граждан и гостей во время II Европейских игр, но без излишеств. Об этом сегодня говорили во Дворце Независимости Президент и министр внутренних дел. Игорь Шуневич, выступая с докладом, отметил, что криминогенный уровень в стране низкий, и Беларусь входит в число самых безопасных государств Европы. Однако ближайший масштабный спортивный форум - серьезное испытание для стражей порядка.
Чтобы улучшить эффективность работы, ведомство за последние полгода приняло ряд управленческих и кадровых решений
Так, по-прежнему самое активное внимание уделено направлению по борьбе с киберпреступлениями. Их количество с каждым годом растет, и МВД делает все возможное, чтобы быть на острие информационной безопасности. А уже во время разговора с прессой Игорь Шуневич рассказал, что также обратился к Президенту с рапортом об отставке.
Игорь Шуневич занимал пост министра внутренних дел с 2012 года
Впрочем, он по-прежнему входит в наблюдательный совет хоккейного клуба "Динамо", перед которым также стоят серьезные задачи, одна из которых - воспитание молодых хоккеистов и сокращение легионеров. В ближайшие годы упор сделают именно на развитии доморощенных талантов.
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