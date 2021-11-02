Во Дворце Независимости Президент Беларуси наградил орденом "За личное мужество" Рому Когодовского

Более двух десятков сложнейших операций и полгода лечения в Республиканском ожоговом центре. Вся страна следила за исцелением юного героя Ромы Когодовского, который вынес из огня двухлетнего брата. Сегодня подросток и его мама - в гостях у Президента! Во Дворец Независимости также приехали и врачи, которые боролись за жизнь ребенка. Все они получают госнаграды из рук Александра Лукашенко. Эта церемония, пожалуй, самая трогательная в истории. Президент заметит: вклад каждого - неоценим! Медики боролись за мальчика как за своего ребенка, и на деле показали: в Беларуси нет чужих детей.

История мужества

Эта история никого не оставила равнодушным. Пожар в доме семьи Когодовских в Мядельском районе случился в тот момент, когда родителей рядом не было. Старший Роман сначала пытается потушить пламя своими силами, а после неудачных попыток на руках выносит из горящего дома маленького брата. Затем сразу теряет сознание. Случай тяжелый - у Ромы ожоги 50 % тела, поражения дыхательных путей. Врачи делают все возможное, но прогнозов не дают... Состояние мальчика удается стабилизировать лишь на 103-й день лечения. Слова поддержки в адрес Ромы приходят со всех уголков Беларуси. Лечение - на личном контроле Президента. На выздоровление подростка направили все силы. Сегодня медики признаются: этот случай был самым тяжелым за всю историю ожогового центра.