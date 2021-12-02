Во Дворце Независимости Президент встретился с губернатором Астраханской области

Российская тематика сегодня еще раз прозвучала во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Как отметил Президент, наша страна готова помочь южной области России всем необходимым. Это как строительство жилых домов, школ, дорог, так и развитие технологического потенциала. В Астрахани уже работает дилерская сеть МАЗ, МТЗ, "Амкодор". В планах - открыть еще несколько совместных проектов. Наш политический обозреватель Алексей Волков расскажет подробности.

Отношения на высшем уровне доверия

Город на 11 островах - Астрахань по праву носит звание аграрной кладовой Российской Федерации. Не только столица, но и южный регион знаменит своими арбузами, да и другими бахчевыми культурами. А еще регион - обладатель "сокровища России" - озера Баскунчак.

Вот так же по-южному тепло и трепетно к братским отношениям двух стран во Дворце Независимости Александр Лукашенко встречал губернатора области Игоря Бабушкина. Глава региона, кстати, обладатель ордена Мужества, в нашей стране на два дня. Южный интерес простирается от АПК до лифтов и строительства домов.

Минск - Астрахань - планы на будущее

Астрахань - не только южные ночи, но еще и Каспийское море. А Каспий - это нефть. В регионе создали новую компанию по добыче черного золота. Потенциал - 32 миллиона тонн. С нами готовы сотрудничать и тут, и, более того, губернатор предложил использовать порт Оля для белорусских торговых нужд.

Кстати, уже по окончании официальной части встречи Александр Лукашенко и губернатор обменялись подарками. Так, в художественной коллекции Дворца Независимости пополнение.

Межрегиональное сотрудничество - фундамент интеграции

На этом белорусская одиссея главы части южного федерального округа не закончилась: следующая остановка - Совет министров.