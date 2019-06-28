Во Дворце Независимости принимают президента Таджикистана

Отношения между странами и давние дружеские между лидерами сегодня являются примером для большой политики. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон не только регулярно обмениваются визитами, но и постоянно контактируют на площадках саммитов в форматах СНГ, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Столь же синхронны действия стран и на международной арене. Именно благодаря доверию и абсолютной взаимной поддержке у Минска и Душанбе впереди много амбиционных проектов. Пример тому - закладка в Беларуси садов белорусско-таджикской дружбы, это своего рода символ крепнущих связей между государствами.





В такой же идеализации нуждается и экономика - взаимный товарооборот пока не соответствует амбициям. Учитывая насыщенную программу, именно нынешний визит таджикского лидера в этом плане позволит добиться значительных результатов. На первых переговорах еще без присутствия профильных министров оба президента обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обозначили сферы, которым нужен прогресс.



Предваряла переговоры церемония встречи в атриуме Дворца Независимости. Все под стать приему высокого гостя: красная дорожка, выступление роты почетного караула и исполнение гимнов двух стран. Было видно: оба политика рады встрече, тем более она проходит в яркое для Беларуси время - время ІІ Европейских игр.