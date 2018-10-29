В эти минуты во Дворце Независимости продолжается встреча Президента с активом Союза молодежи. Поводом для этого душевного разговора стал вековой юбилей ВЛКСМ. Какова роль БРСМ в современной Беларуси? Почему союз, по мнению Президента, стоит наделить властными полномочиями? И для чего именно справедливость должна лежать в основе белорусского государства? Все эти важные темы сегодня Глава государства обсуждает с молодежным активом. Во Дворце Независимости собралось около четырехсот юных белорусов.