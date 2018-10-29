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Во Дворце Независимости продолжается встреча Президента с активом Союза молодежи

В эти минуты во Дворце Независимости продолжается встреча Президента с активом Союза молодежи. Поводом для этого душевного разговора стал вековой юбилей ВЛКСМ. Какова роль БРСМ в современной Беларуси? Почему союз, по мнению Президента, стоит наделить властными полномочиями? И для чего именно справедливость должна лежать в основе белорусского государства? Все эти важные темы сегодня Глава государства обсуждает с молодежным активом. Во Дворце Независимости собралось около четырехсот юных белорусов.

Еще перед началом такого открытого диалога Александр Лукашенко отметил, что мнение и задумки молодежи - двигатель будущего нации. И к ним необходимо прислушиваться уже сейчас. Свои идеи Главе государства высказали активисты БРСМ, среди проектов - семейный парк, площадки для занятий уличным спортом. Новшества предложили внести и в перепись населения. Например, каждому белорусу дарить главный символ страны - государственный флаг. Подробности встречи - в следующих выпусках.

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