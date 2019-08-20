Александр Лукашенко назначил Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации Президента. Прежде он на позиции заместителя курировал вопросы идеологии и социокультурной сферы в Могилевском облисполкоме. Теперь будет отвечать за идеологию, работу общественных объединений и СМИ в масштабе всей страны. При назначении Глава государства говорил о необходимости работать с молодежью: идет нешуточная борьба за молодые умы. В том числе и в глобальной сети. Часть поручений касалась и предстоящих парламентских выборов. Администрации Президента поручено, не вмешиваясь в работу Центризбиркома, обеспечить идеологию этой кампании.

