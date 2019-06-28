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Во Дворце Независимости прошли переговоры Президента Беларуси и лидера Таджикистана
Беларусь стратегически закрепляется в Средней Азии с выходом в сердце Евразии от Афганистана до севера-запада Китая. Таджикистан получает необходимые драйверы для новой индустриализации в виде белорусских технологий, компетенций и техники. Таковы первые итоги официального визита Эмомали Рахмона в Беларусь и первые результаты подписанного сегодня договора о стратегическом партнерстве двух стран. Масштаб новаций уже сравнили с космосом в дипломатии, предсказав значительное увеличение нынешнего скромного 40-миллионного товарооборота. Как капитализировать личную дружбу лидеров в развитие стран и народов и почему Европейские игры больше чем спорт даже в двустороннем формате? Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев оценил стратегию "от сердца к сердцу" из сердца Средней Азии в сердце Европы.
Кадры официального протокола встречи высокого гостя красноречиво свидетельствуют о теплоте и долгожданности визита.
Диалог лидеров начинается буквально с красной ковровой дорожки. Видно, что у стран и Президентов накопилось множество тем для обсуждения. Возможно потому Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон не теряют ни секунды.
Спорт как большая политика, экономика и имиджевое событие настраивает на главные темы. Их лидеры фиксируют однозначно: стратегический уровень партнерства и взаимное использование выгодной географии друг друга для рывка на новые европейские и азиатские рынки.
Красной, а точнее зеленой линией через переговоры лидеров проходит тема новых агрокультур и агротехнологий.
Виноград в Остромечево - это уже больше чем эксперимент. Да, впервые, да, под брендом "сады дружбы", да, виноградники разбили всего пару месяцев назад, но уже сейчас просматривается хороший урожай и президентская стратегия - делать ставку на новые сорта, поспевая за капризами климата.
Таджикский виноград действительно отлично чувствуют себя в брестской земле. И капризы климата ему только в рост. Ведь средняя дневная температура на родине саженцев, в Таджикистане, сейчас такая же, как в Бресте, - около 30 градусов. Наглядный пример синергии отечественных и азиатских технологий.
Всего из Таджикистана привезли 6 тысяч саженцев. Помимо винограда в саду дружбы высадили лучшие сорта черешни, яблонь и абрикоса. Для подстраховки выбрали самые морозоустойчивые - на случай суровой белорусской зимы. Контроль технологий постоянный.
Виноград и черешню распробуем уже будущим летом. А если эксперимент удастся, то таджикские фрукты и ягоды в Беларуси станут выращивать в промышленных масштабах.
С тем же размахом экспорт белорусских агротехнологий на таджикскую землю. Причем именно технологий полного цикла под ключ, а не просто купи-продай. В Гиссаре уже собрано 3 сотни тракторов и прицепов, там же обучают механиков-водителей. Плюс мясо-молочная переработка, два комплекса с прицелом на внутренний и соседние Таджикистану рынки заработают в полную силу до конца года.
Закрепляя стратегию, сегодня минсельхозы подписали соглашение о развитии генетики и селекции. Душанбе интересует семенной картофель и племенной материал белорусской селекции, Минск за поставки экологически чистых фруктов и сухофруктов.
Еще одно стратегическое направление - городской транспорт и промкооперация. Для упрощения входа и закрепления на рынке планируется отменить НДС, а это минус 18% в стоимости совместно собранной техники. Крупнейший контракт из 150 троллейбусов сейчас на завершающей стадии. Президент прямо на переговорах поручает договориться о деталях без проволочек.
Подробности большой сделки уточняем у гендиректора Белкоммунмаша. Речь о сумме в 30 миллионов долларов и возможности закрепить за собой емкий рынок Средней Азии и Афганистана.
Важный аспект - промкооперация - это не просто бизнес, это взаимовыгодное расширение суверенных возможностей на рынках третьих стран.
В условиях торговых войн и локальных битв за снижение цен такое партнерство порой единственный способ пробиться через стены протекционизма. Оттого вопрос совместных производств оба лидера держат на персональном контроле.
Закрепление стратегии - в соглашении торгово-промышленных палат двух стран. Владимир Улахович признается: именно так продвигаем экспорт и обкатываем новые технологии.
Для Таджикистана вопрос промкооперации - это еще и шанс на новую индустриализацию. Официальный Душанбе ломает стереотип «о фруктах и трудовых мигрантах», делая ставку на новые агропромышленные кластеры роста.
Беларусь провела уже 3 больших волны модернизации, и это, не считая локальных программ. Опыт подсказывает: узкое место даже не деньги (их можно одолжить), а кадры. Отсюда запрос Таджикистана расширить прием студентов и технических специалистов. И речь не только о классическом образовании: приехал, отучился, вернулся домой. Речь о полноценном экспорте образования - от мастерской до целого факультета, колледжа или высшей школы.
Именно такой подход заложили в соглашения между министерствами образования и академиями управления. Но и это далеко не предел.
Каждый выпускник таких программ априори проводник белорусских технологий и общих интересов в самом широком смысле. Это новое "хорошо забытое старое". Так через образование прежде Советский Союз продвигался в Африке и Латинской Америке. Так сегодня "привязывают" к себе Штаты и Китай. Беларусь, конечно, не сверхдержава, но совмещать новации с лучшим опытом прошлых поколений на постсоветском пространстве умеет лучше других.
Именно поэтому во всех интеграциях от Объединенных Наций до Шанхайской организации и ОДКБ у нас со Средней Азией общий взгляд на безопасность и развитие.
Диалог, конечно, был бы неполон без гуманитарной и культурной области совместных интересов. Здесь у Минска и Душанбе и общая великая победа двух народов, и Европейские игры как бренд новейшего времени, и личная память, и дружба лидеров, поколений, народов. Всего в договоре не пропишешь, но за буквой о стратегическом партнерстве - дух реального братства, что в таком дефиците сегодня в мировой политике.
Помимо стратегического договора, сегодня было подписано еще 9 соглашений. И это, не считая коммерческих, что вырастут на их основе. Де-юре отношения, которые переросли просто партнерские, скрепили силовики, банкиры, спортивные функционеры и госуправленцы в сфере новаций и технологий. Словом, внушительный юридический фундамент перспективного роста.
Безусловно, такой успех страны не могли не скрепить подарками-символами.
От белорусского лидер,а помимо традиционного уже комплекта к Европейским играм для высоких гостей, копия национальной реликвии слуцкого пояса. В ответ от Эмомали Рахмона - национальный кинжал Ханджар ручной работы и Дворец Навруз на холсте. Обе реликвии древний таджикский народ почитает как наследие предков и дарит только самым близким людям - братьям по духу, по прошлому и будущему.
А это уже совсем без протокола. Экскурсия по личной истории лидера в фотографиях и знаковых подарках. Хотя за последние 2 десятилетия - это одновременно и летопись становления молодого суверенного государства - так все переплетено и взаимосвязано. Неподдельный интерес Эмомали Рахмона тоже понятен: Таджикистан прошел не менее тернистый путь к реальной независимости. Впрочем, если откровенно, взгляд все равно выхватывает из снимков самые доверительные и семейные истории.
Экскурсия - только штрих к насыщенной программе официального визита. Впереди еще предприятия и встречи с бизнесом, закрытие Игр и диалог втроем с Владимиром Путиным. Но эти минуты запомнятся. Ведь каждый из нас только самому близкому человеку готов приоткрыть свои эмоции и свой семейный фотоальбом.
Подводя первые итоги переговоров и оценивая пакет подписанных сегодня соглашений, Президент Беларуси образно сравнил новое качество отношений с космосом. И это справедливо, учитывая их глубину и технологичность. Впрочем, как любые устойчивые связи, начинались они с насущного и земного уровня - как виноград или яблоки в "садах дружбы", набирая с каждым годом вкус, колорит и масштаб.
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