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Среди перспектив сотрудничества Минска и Хартума - участие белорусских компаний в золотодобыче, энергетике и строительстве

Во Дворце Независимости прошли переговоры президентов Беларуси и Судана. В последние полтора года в двусторонних отношениях отмечается особый прогресс. Эта страна - важный партнер Минска на Африканском континенте. Потенциал у двух стран огромный. Экспорт Беларуси сюда растет. В этом году на суданский рынок поставили тракторную технику, металлопродукцию, двигатели внутреннего сгорания, насосы и компрессоры, электрооборудование и другую продукцию. Однако Минск и Хартум стремятся к более многоплановым экономическим отношениям.

Среди перспективных направлений сотрудничества Минска и Хартума - участие белорусских компаний в проектах в сферах золотодобычи, энергетики и строительства, организация в Судане совместных сборочных производств автомобильной и сельскохозяйственной техники, создание предприятий по производству мясной и молочной продукции, продвижение белорусских образовательных услуг. В эти дни в Минске открывается посольство Судана. Планируется, что по итогам белорусско-суданских переговоров будет подписан пакет документов.

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