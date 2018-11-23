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Во Дворце Независимости сегодня основной день совещания, посвященного будущему строительной отрасли
Во Дворце Независимости сегодня пройдет основной день совещания, посвященного будущему строительной отрасли. Планируется, что участие в нем примет и Президент Беларуси. Всего же соберутся почти три сотни специалистов со всей страны - от министров и губернаторов до тех, кто в прямом смысле строит. Это те люди, от которых и зависит облик белорусских городов.
Разговор о повышении эффективности стройотрасли и качества услуг начали накануне. В столице прошел первый день масштабного семинара. Участники обсудили грядущие изменения в стройиндустрии. Так, уже в следующем году планируют ввести единый тариф на электроэнергию для населения. Это будет способствовать ее максимальному использованию в жилых домах. Отразится нововведение и на цене квадратных метров. Будет меньше затрат на инфраструктуру, соответственно прогнозируют снижение цен на жилье.
Одной из ключевых тем разговора сегодня станут возможности снижения затрат в отрасли, загрузка наших ДСК, в том числе экспорт строительных услуг и достойная оплата труда строителей. Также Министерство архитектуры и строительства иницирует отказ от аукционов, когда речь идет об индивидуальной жилой застройке. Предлагают ввести механизм долевого строительства. По словам министра, ведомство уже работает над соответствующим документом.
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