Накануне во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Лидер Таджикистана находится в Беларуси с официальным визитом. Встречи политиков регулярны и очень результативны. Все намеченные договоренности выполняются в срок. Пример тому - громкие проекты: сады белорусско-таджикской дружбы и совместные предприятия по сборке тракторов и выпуску молочной продукции. Теперь странам будет проще воплощать амбициозные планы, ведь установлен новый уровень взаимодействия. Теперь Минск и Душанбе - стратегические партнеры. У стран есть дорожная карта сотрудничества до 2020 года, но по итогам визита она обновлена. Подписаны 11 документов, активизирующих межрегиональное, инновационное и взаимодействие в АПК. Кроме того, наша страна готова передавать свои технологии и обучать кадры по различным направлениям как в Беларуси, так и в Таджикистане.

На память о встрече политики обменялись подарками. Среди них от белорусского лидера и сувениры II Европейских игр: панно, эксклюзивный набор шоколада и талисман состязаний - лисенок Лесик. Кстати, Эмомали Рахмон будет присутствовать на церемонии закрытия спортивного форума А сегодня планируется, что глава Таджикистана посетит Минский тракторный завод и агрокомбинат "Дзержинский".