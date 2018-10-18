Во Дворце Независимости состоялось совещание Президента с главным административным штабом

Справедливость, идеология, дисциплина и кадры. Актуальные задачи Администрации Президента сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Сейчас на повестке дня главного политического штаба страны - постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях, поддержание исполнительской дисциплины и контроль над выполнением решений и поручений Главы государства. Но основным критерием любого решения Администрации была и остается справедливость. С подробностями - Ольга Макей.

Некоторое время назад Президент предложил такую форму работы - регулярно встречаться с политическим, экономическим и силовым блоками страны. С силовиками уже дважды проводили совещания в этом году, недавно задачи поставлены новому правительству. Сегодня во Дворце Независимости - политическая команда Главы государства - Администрация Президента.

На этот раз во Дворце Независимости - два десятка специалистов: все руководители Администрации, а за каждым закреплено особое направление, помощники Президента и главы управлений. По сути, каждый из них - профессионал в своей области, а вместе, считай, экспертный центр. Но Президент напоминает: каждый должен заниматься своим делом. Главное - не дублировать полномочия других органов, а быть своеобразным фильтром важных государственных решений.

На этом совещании исполнительской дисциплине - особое внимание. В этом вопросе Администрация должна быть еще и контролером. Все решения Главы государства должны выполняться. От этого ведь зависит управляемость в государстве.

Кроме того, важная часть работы - это анализ. Все предлагаемые решения должны быть четко выверены, и главное - оценить их влияние на общество. Тут действует знакомое правило: семь раз отмерь - один отрежь. Ведь поставить подпись под документом просто, но устранять последствия может быть куда сложнее. С подачи Президента не так давно ввели практику общественных и экспертных обсуждений. Хорошая возможность иметь обратную связь от тех, на кого повлияют принимаемые законы. Да и в целом Александр Лукашенко в очередной раз напоминает, что во главе угла всегда человек.

Еще одна важная задача политического блока - совершенствование кадровой политики. Президент даже сделает акцент: кадры - это ваш хлеб. Как уже позже журналистам расскажет Наталья Кочанова, профессионалов со всей страны собрали в специальный кадровый реестр Президента. Каждый из них сегодня претендент на высокий пост, но вместе с тем даже они продолжают учиться.