Во Дворце Независимости состоялся разговор о пограничном взаимодействии с Россией

В 1995 году наши страны подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлевался каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами. Геоположение вынуждает нашу страну работать в этом направлении особенно внимательно. Центральноевропейский перекресток транзитных путей с одной стороны открывает возможности, с другой - несет угрозу распространения преступности.

