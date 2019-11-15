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Во Дворце Независимости состоялся разговор о пограничном взаимодействии с Россией

Пограничное ведомство Беларуси на 100 % выполняет свои обязательства. О пограничном взаимодействии с Россией накануне состоялся разговор во Дворце Независимости.

Беларусь - Россия: границы и безопасность

В 1995 году наши страны подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлевался каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами. Геоположение вынуждает нашу страну работать в этом направлении особенно внимательно. Центральноевропейский перекресток транзитных путей с одной стороны открывает возможности, с другой - несет угрозу распространения преступности.


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За последние годы пограничники Беларуси и России проделали большую совместную работу

Кроме того, в Союзном государстве действует Программа по совершенствованию пограничной безопасности. Таким образом развивается инфраструктура, закупаются новая техника и средства охраны границы.

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