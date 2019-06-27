3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Во Дворце Независимости вручили госнаграды и присвоили почетные звания
В разгар исторического спортивного события и преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - высокой оценки за трудовые достижения удостоены четыре десятка белорусов. Сегодня утром во Дворце Независимости вручили госнаграды и присвоили почетные звания.
В списке представители разных профессий. Сотрудники силовых ведомств, воины-интернационалисты - за смелость и мужество, аграрии - за продовольственную безопасность, педагоги и соцработники, реальный сектор экономики, строители и ученые, артисты и спортсмены. Их успехи и достижения формируют имидж нашей страны, пишут историю государства. Александр Лукашенко с гордостью отметил, в зале собрались только преданные своему делу профессионалы, кто делает ставку на сильную, успешную и созидательную Беларусь, строить которую сегодня мы можем благодаря подвигу народа вчера. Церемония прошла в канун празднования 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
Получить награды из рук Главы государства - предмет особой гордости для каждого гостя. Их личные победы – это достижения всей республики и фундамент развития нашей страны. Гости отметили, они с удовольствием продолжат этот путь, по которому каждый день следует Беларусь: путь к экономически благополучной и независимой республике. Эстафету передадут и молодому поколению.
Большинство приглашенных во Дворце Независимости впервые. А потому перед началом торжественной части по традиции для гостей провели экскурсию. Они узнали историю появления здания, посетили основные залы и сделали яркие фотографии на память.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера