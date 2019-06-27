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Во Дворце Независимости вручили госнаграды и присвоили почетные звания

В разгар исторического спортивного события и преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - высокой оценки за трудовые достижения удостоены четыре десятка белорусов. Сегодня утром во Дворце Независимости вручили госнаграды и присвоили почетные звания.

В списке представители разных профессий. Сотрудники силовых ведомств, воины-интернационалисты - за смелость и мужество, аграрии - за продовольственную безопасность, педагоги и соцработники, реальный сектор экономики, строители и ученые, артисты и спортсмены. Их успехи и достижения формируют имидж нашей страны, пишут историю государства. Александр Лукашенко с гордостью отметил, в зале собрались только преданные своему делу профессионалы, кто делает ставку на сильную, успешную и созидательную Беларусь, строить которую сегодня мы можем благодаря подвигу народа вчера. Церемония прошла в канун празднования 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.



Получить награды из рук Главы государства - предмет особой гордости для каждого гостя. Их личные победы – это достижения всей республики и фундамент развития нашей страны. Гости отметили, они с удовольствием продолжат этот путь, по которому каждый день следует Беларусь: путь к экономически благополучной и независимой республике. Эстафету передадут и молодому поколению.

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Большинство приглашенных во Дворце Независимости впервые. А потому перед началом торжественной части по традиции для гостей провели экскурсию. Они узнали историю появления здания, посетили основные залы и сделали яркие фотографии на память.

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