Официальный старт праздничным мероприятиям был дан еще накануне. Во Дворце Республики состоялось торжественное собрание с участием руководителей госорганов, дипломатов, представителей общественности и, конечно, ветеранов. По традиции ко всем присутствующим обратился Президент Александр Лукашенко. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - это точка отсчета новой истории страны. А сам праздник ежегодно возвращает нас в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

И сейчас важно не допустить смещения акцентов, реабилитации виновников глобальной катастрофы ХХ века. И именно белорусы, потерявшие три миллиона жизней во время Великой Отечественной, намного лучше других понимают: за мир надо бороться и в мирное время. Торжественное собрание завершилось большим концертом. Национальный колорит, атмосфера праздника и в то же время тяжелые воспоминания. Эти эмоции понятны и близки и свидетелям войны, и нынешнему поколению - молодежи. Ну, а главные торжества по случаю праздника нас ждут уже совсем скоро.