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Во время кадровых назначений Александр Лукашенко сделал важные заявления
Важные заявления сегодня сделал Президент во время кадровых назначений. Они касались экономики, эпидемиологической ситуации, предстоящего политического сезона и стартовавшего агарного.
Во-первых, серьезно обновился пул региональных руководителей. Александр Лукашенко напомнил местной власти о технологической дисциплине и попросил не заигрываться в рынок. Главное, на чем акцентирует внимание Президент, - это экономика и работа с людьми. Еще, что касается персон, то по итогам кадрового понедельника в Беларуси новый министр сельского хозяйства. Для многих он, пожалуй, темная лошадка, в излишней публичности не замечен.
А вот новый посол Беларуси в Молдовенаоборот личность известная.
Представлять интересы страны в этом государстве будет Анатолий Калинин, экс-вице-премьер. Результативной работы ждет Президент от руководителей не только на дипломатической ниве, но и от тех, кто работает на земле и в регионах.
Обзор этого дняу Натальи Бреус.
Кадровые дни во Дворце Независимости в последние месяцы не редкость - донастройка вертикали и назначение ключевых фигур в госаппарате идет в режиме нон-стоп. Но такого широкого представительства региональных руководителей не припомним.
Тянуть с назначениями нельзя - все согласования позади и нужно включаться в работу. Александр Лукашенко не ставит заоблачных задач. Говорит просто - начинайте от земли.
В Беларуси поменялись главы 13 районов
Сразу несколько районов страны получили новых руководителей, например, непростой Минский плюс сменились председатели исполкомов в Барановичах, Малорите, Докшицах, Сенно, Дятлово, Хотимске, Свислочи и Смолевичах, Бобруйске и Краснополье, Бешенковичах и Черикове. Кстати, два последних района возглавят женщины. Вот такие тренды кадровой политики. Судя по всему, настроены леди по-боевому.
Развитие регионов зависит от тех, кто и как работает на местах
Это, конечно, глава района фигурально высказывается о том, что если нужно будет в пылу управленческих перипетий и кулаком по столу стукнуть, за ней не заржавеет. Как говорится, характер это судьба.
Надо сказать, что юго-восточные регионы Могилевской области сегодня нуждаются именно в таких людях - на кону будущее районов. Колоссальная поддержка власти есть - готовы вкладывать в развитие этих земель. Но многое зависит и от того, как сработают на местах.
В регионах кадровые изменения в пуле заместителей губернаторов - это коснулось Бреста и Минской области. Что касается столицы, то тут также заметные сдвиги. Сразу два новых главы - в Первомайском и Советском районах. Новый и зампред в Мингорисполкоме. Юрий Трущенко будет курировать в городе как раз ту самую экономику, о которой постоянно напоминает Президент. Занимая должности в городе, Трущенко заработал репутацию толкового управленца и открытого чиновника, что не так часто встретишь. Активно общается в соцсетях, объясняя там, что и зачем делает городская власть. Правда, зампред не уверен, что в новой должности на это будет много времени. Но вот с чего начнет, точно знает.
Новый зампред Мингорисполкома начнет с проблемных предприятий
Начинать столичному вице-мэру придется на непростом глобальном фоне. Впрочем, он влияет, конечно, не только на минские предприятия - на всю Беларусь. Мировую экономику штормит неслабо, да и ситуация с пандемией коронавируса заставляет быть начеку.
Александр Лукашенко прокомментировал развитие ситуации с коронавирусом
"Вызовов очень много. Вы видите, мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - отметил Александр Лукашенко.
По мнению Президента, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, а сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию, заметил Александр Лукашенко. "Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства. Самая большая для нас не проблема, а ответственность - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью", - отметил Глава государства.
В то же время он констатировал, что в Беларуси относительно спокойная обстановка, а "Россия вся полыхает от коронавируса". "Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический", - добавил Президент. Александр Лукашенко призвал местные органы власти без всякой паники работать с людьми, напоминая им о мерах предосторожности.
Ориентир для вертикали - непрерывная работа с людьми
Работать с людьми - именно на это ориентирует Президент местных руководителей. И не только когда "петух клюнет", а взять за практику интересоваться проблемами и заботами местных жителей. А главное - решать их, чтобы лишний раз не приходилось подключаться Администрации Президента. Как наладить связь: с помощью личных встреч или используя онлайн-ресурс - это уже на усмотрение. И так, и так готов работать новый глава Свислочского района.
Нынешний год особенный в политическом календаре - пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко в который раз напоминает: этот экзамен сдаем вместе.
Президент: технологическая и трудовая дисциплина - важнейшие элементы в любой экономике
"Вы на передовой, и вас видят люди. И как оценивают наши люди, которые привыкли к честности и справедливости, вы тоже знаете, - заметил Глава государства. Мы сдаем экзамен. Не только я (я в первую очередь), но вы тоже. Без вас никакого экзамена никто не сдаст, и мне будет очень сложно. Технологическую и трудовую дисциплину никто не отменял. Не забывайте, что это важнейшие элементы в любой экономике - и плановой, и рыночной. Не заиграйтесь в рынок. Начнете играться в этот рынок, думая, что он что-то там отрегулирует, сразу упустите из рук ситуацию, допустите падение, появятся проблемы".
В Беларуси новый глава Минсельхозпрода
Не без недочетов сегодня в сельском хозяйстве. Последние встречи и решения по АПК как раз направлены на то, чтобы разрубить гордиев узел проблем убыточных хозяйств. Но не забываем, что при всех недочетах кормим себя и миллиарды долларов зарабатываем на экспорте продовольствия. Это хорошая база для нового министра, над которой не покладая рук работали его предшественники.
За вопросы сельского хозяйства и продовольствия в стране теперь отвечает Иван Крупко. Успел поработать в житнице столичного региона - Несвижском районе, а потом и поближе к центру - в Минском. Прежний министр Анатолий Хотько на посту был меньше года, но уволен не с черной меткой - его ждет другая работа.
Президент назначил Анатолия Калинина послом Беларуси в Молдове
Пока продовольствие далеко не главная статья белорусского экспорта в Молдову. Здесь наоборот: у них больше покупаем, например, фруктов и овощей. А вот наши поставки подкрепляет промышленность - от лекарств и стройматериалов до нефтепродуктов и техники. Но, глядишь, новый посол (а Президент назначил на эту должность экс вице-премьера Анатолия Калинина) повлияет на торговые потоки.
С одной стороны, повезло: есть мягкий политический климат. С другой стороны, заметно прибавлять на этой существующей базе не так просто. Первое навскидку - действует сборка тракторов и троллейбусов. В уме держат создание производства лифтов и сборку мазовских автобусов.
В Беларуси новый помощник Президента
Выходец из Минсельхозпрода Александр Субботин теперь глаза и уши Президента в Могилевском регионе. Должность помощника Главы государства обязывает. Он успел поработать в Евразийской экономической комиссии, где в компетенцию входили вопросы агропромышленного комплекса. С высоты этого опыта говорит о стратегии продвижения на рынках, что кстати не только для Могилевского региона.
По риторике Президента казалось, что для Субботина это не будет пиком карьеры - у него еще все впереди. Многое будет зависеть и от того, какой результат покажет Могилевщина. На результат - именно такой работы ждут и от нового главы Белмедтехники. Дмитрий Страздин согласован Александром Лукашенко на эту должность. За предприятием тянется шлейф коррупционного скандала, но настрой Президента и раньше и впредь однозначный: пресекать подобное на корню.
Президент руководителю Белмедтехники: ценообразование - вопрос номер один
Уже в рабочем порядке были согласованы Президентом председатель Комитета госконтроля Витебской области. Это Владимир Годяцкий. А также заместитель министра культуры Валерий Громада и заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Кстати, своевременное кадровое укрепление для Минздрава, который на острие борьбы (в том числе и информационной) с коронавирусом. Учитывая, как развиваются события вокруг, здравый подход к тому, что происходит, будет не лишним не только управленцам, но и всем нам.
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