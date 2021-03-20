Во время рабочей поездки по Гродненской области Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент"

О народном единстве, драке вакцин, поиске места белорусской продукции на мировых рынках, а также о своевременной ставке на модернизацию молочной отрасли и выпуск новых востребованных продуктов. Обстоятельный разговор состоялся накануне в Гродненской области, где Президент побывал с рабочей поездкой. На предприятии "Молочный мир" речь шла о полном цикле производства. Это один из лидеров молочной отрасли. Более 91 % акций принадлежат государству. Модернизация сыроделия увеличила мощности завода в четыре раза. Здесь внедрены передовые технологии - в цехах и в хранилищах работают роботы.



В Гродно разрабатывают собственные уникальные рецепты, в том числе и элитных сыров. Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент" - это один из сверхтвердых сыров. Глава государства оценил и еще одну новинку - сыр с трюфелем. Общее фото останется на память от общения с коллективом предприятия.



