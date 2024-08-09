Во время рабочей поездки Президента в Шкловский район обсудили полномочия председателей райисполкомов

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость более активной роли председателей райисполкомов в развитии вверенных им регионов. В этом плане необходимо в том числе посмотреть на действующую нормативную правовую базу, заявил глава государства на совещании в Шклове, сообщает БЕЛТА.

"Здесь на территории района председатель райисполкома - президент. Я это давно сказал", - отметил глава государства.



На совещании обсудили, какие реальные полномочия есть у председателей райисполкомов, насколько они могут распоряжаться финансовыми средствами и формировать районный бюджет. Александр Лукашенко обратил внимание, что в соответствующих вопросах не стоит отказываться и от советского опыта, а наоборот, следует его изучать на предмет возможного использования в современных условиях.



Президент также подчеркнул важность исполнительской дисциплины по всей вертикали власти.

Глава государства обратился к этой теме еще до начала совещания, отметив, что в стране фактически нет нормативного правового акта о председателях райисполкомов, где бы четко для всех излагались соответствующие вопросы. "А это надо, чтобы открыли книжку и почитали: вот мои (председателя исполкома. - Прим. ред.) полномочия, функции", - отметил Президент.



Он пояснил, что тогда для всех было бы понятно, что и от кого могут требовать председатели исполкомов, не было бы споров по поводу ведомственной подчиненности и пределов компетенции.



Во время совещания Александр Лукашенко еще раз обратился к теме законодательного урегулирования полномочий председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов. Их, по словам Президента, нужно актуализировать с тем, чтобы расширить права и полномочия руководителей на местах.

"Очень важно для председателя райисполкома, чтобы он был президентом на этой территории. И милиция, и прокурор, и банки, и прочие должны не подчиняться ему (у них соответствующие есть полномочия), они чтобы в одной колее шли, где впереди - представитель Президента, он же председатель райисполкома", - пояснил глава государства.

Руководитель района должен иметь возможность задействовать все структуры на территории своего региона. "Если что, обратиться к губернатору, который ему окажет поддержку по другим направлениям", - добавил Александр Лукашенко.

