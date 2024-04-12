Во Всемирный день авиации и космонавтики президенты Беларуси и России проведут совместное мероприятие

Союзную повестку в эти дни обсуждают в Москве. Накануне белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в Россию. Прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Страны связывает масштабное сотрудничество в самых разных сферах. Обсуждали экономику, а также обстановку в регионе. Союзники координируют действия по реагированию на вызовы и угрозы. Их сегодня хватает.

Совместные мероприятия запланированы у лидеров и на сегодня - в День космонавтики. С подробностями Наталья Бреус.

Белорусский борт номер один приземлился в Москве ближе к вечеру. Кортеж Президента сразу же отправился в Кремль на переговоры с российским коллегой. Лукашенко не станет скрывать - на встрече некоторое время решили посвятить обсуждению вопросов экономики, но с репортерами поделится и космическими эмоциями.





Российские журналисты прежде всего поздравили Президента с полетом белорусского космонавта. "Космос ваш, мы так понимаем?" - спросили главу государства.

"Космоснаш! Ваш и наш! Благодаря вам он стал нашим", - сказал Президент.

Переговоры президентов Беларуси и России

За космос Лукашенко поблагодарит коллегу, но не меньше будут говорить об антисанкционной стратегии Минска и Москвы. Что касается обстановки в регионе, Лукашенко считает - есть все для переговоров о мире в Украине.

Вопросы безопасности в повестке президентов неизменно. В этот раз также обсуждают обстановку на западных рубежах Союзного государства.





Президенты Беларуси и России примут участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики