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Вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности обсудили на совещании у Президента

Важные кадровые изменения сегодня произошли в правительстве и столичном регионе

. Президент принял решение о назначении Министра экономики Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина - председателя Миноблисполкома.

Все подробности встреч во Дворце Независимости смотрите в

"Панораме".

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