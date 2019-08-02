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Президент поручил ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции
"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - рассказал Сергей Румас.
Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств.
Как отметил премьер, Глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения Президенту. Приняты решения и по безвизу для тех, кто путешествует в нашей стране. Александр Лукашенко поддержал предложение расширить безвизовую зону в Гродненской и Брестской областях. Указ уже подписан.
На постоянном контроле у Президента и уборочная кампания. Позади уже более половины площадей. Кстати, результат гораздо лучше, чем в прошлом году. Однако Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что не во всех регионах страны одинаково благополучная ситуация. Виной тому не только погода, но и человеческий фактор. Президент дал соответствующие поручения, чтобы скорректировать ситуацию и обеспечить сельхозорганизации необходимым запасом топлива.
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