Вопросы формирования ВНС и изменения избирательного законодательства - темы совещания у Президента

Важно, чтобы люди принимали решения, на которые будут опираться госорганы. Это подчеркнул 20 октября Александр Лукашенко, обсуждая с участниками большого совещания формирование Всебелорусского народного собрания.

Однако неожиданно важное политическое совещание Президент начал с других, не менее острых экономических вопросов: с завершения уборочной кампании и контроля за ценами. Александр Лукашенко предостерег губернаторов от попыток что-то приукрасить в статистике и потребовал ускориться в поле. Сельхозработы должны быть проведены в срок во всех регионах страны.

Президент чиновникам: Не хотите воевать - боритесь в полях и на заводах

"Имейте в виду, губернаторы: головой ответите за эти направления работы. Это касается всех, но просто я вижу, что у вас какая-то расслабуха на востоке наступает. Никаких скидок на то, что Гомельская область у нас, видите ли, такая-сякая или Витебская область бедная. Спрос будет жесточайший, - предупредил глава государства. - Если вы этого не понимаете, я очень сожалею. Я вам еще раз напомню, почему с моей стороны идет такое давление и спрос. Скажу кратко: не хотите воевать с оружием - боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю!"

Президент: Речи о тотальной заморозке цен не идет, мы просто их должны контролировать

Еще одна злободневная тема - мораторий на рост цен. Александр Лукашенко в очередной раз обратил внимание, что речь не о тотальной заморозке на все подряд товары и услуги. Главное - действенная система контроля за ценообразованием. Нельзя допустить необоснованного повышения ради наживы. Президент напомнил о всплеске инфляции в феврале этого года. И это вопреки ожиданиям не стало временным явлением. В итоге инфляция увеличилась в два раза.

Президент: В основе концепции контроля и регулирования цен должна быть справедливость

"Что еще надо? Поэтому как человек земной я это прекрасно все понимаю. И мое решение - до 20 октябряне трогать цены, не прикасаться даже рукой - было продуманным и обоснованным. Скажите, кто рухнул до сегодняшнего дня? Никто не рухнул. Кое-кто испугался, потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех: производителей, оптовиков и розничной торговли, - сказал президент. - Но это не значит, что цены остановлены, и завтра они расти не будут. Вот если мы втупую их заморозим, то действительно, прежде всего по кофе, бананам, еще по чем-то в первом приближении цены вырастут, потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем".



"В основу концепции контроля и регулирования цен (регулирования, если можно и нужно) должно быть положено… Что, Николай Геннадьевич?" - "Себестоимость". - "Справедливость должна быть, а не себестоимость положена! Полдня я тебе вчера вбивал в голову, ты мне сразу ответил: справедливость. Сегодня - себестоимость". "Я в экономике уже…" "Да-да. Только в экономике такого понятия - справедливость - нет. Я вчера говорил, такой категории нет. Но в жизни людей, в головах людей справедливость всегда должна присутствовать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А себестоимость… Ты прав в том плане, что если вы хотите быть богаче, сокращайте себестоимость. Но должно быть справедливо".





Президент: ВНС - опора и для народа, и для власти

Что касается ключевой темы совещания, в феврале на референдуме белорусы определили путь дальнейшего развития страны. Теперь необходимо под эти задачи построить соответствующий правовой фундамент. Необходимые законопроекты разработаны. Сегодня обсудили принципиально новые моменты.

Главное, обратил внимание Президент, чтобы люди принимали решения, на которые будут опираться госорганы.

ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и белорусского общества. Вместе, толокой можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в отличие от депутатов делегаты ВНС работают на общественных началах, они не задействованы на постоянной основе, как на основной работе. "Поэтому не надо вопить и кричать, что мы тут огромные деньги будем тратить на ВНС. Собрание - опора и для народа, и для власти. Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться и государственные органы. То есть нам легче будет работать, если эта толока (1,2 тыс., или сколько вы предлагаете человек), соберутся представители оттуда, снизу, которые видят цены в магазинах, гайки крутят и хлеб высевают, и примут решение, в каком направлении двигаться.

В свою очередь порядок избрания делегатов будет прописан в Избирательном кодексе. К обновлению Избирательного кодекса мы должны подойти системно и грамотно. Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы, - заявил глава государства. - Ведь предстоит провести единый день голосования. Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна: неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации. Да еще вовремя убирать, пахать не хотим и цены контролировать, чтобы люди видели, что мы - государство для народа. Ну, так давайте будем для народа".

Президент о двух вариантах: жить тихо или пройти через беду

Президент отметил, надо уже готовиться к попыткам дезорганизации выборов. Но эта подготовка должна сводиться не только к реагированию на те или иные возможные действия. Александр Лукашенко считает важным донести белорусам полную информацию о сути происходящих процессов и угрозах, чтобы они могли сами осознанно делать выводы и принимать решения. И тут два варианта: жить тихо и спокойно или пройти через беду, подчеркнул глава государства.

В целом законопроект о ВНС и поправки в Избирательный кодекс Президентом одобрены, рассказали разработчики документов. Так, предложено формировать народное вече на паритетной основе. Одну часть составят делегаты по должности: Президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти. Вторая - депутаты местных советов. Третья - гражданское общество. Это и есть народная демократия по-белорусски.





Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Проект закона "О Всебелорусском народном собрании" - это наш национальный уникальный опыт, аналогов такого института в международной практике нет. Это уникальный опыт, что субъекты гражданского общества сами напрямую будут уже выдвигать своих представителей в высший представительный орган, который будет принимать государственные решения.

В целом концептуально поддержаны Президентом и изменения в избирательное законодательство. Среди предлагаемых новаций, например, порог явки на выборах депутатов в парламент Беларуси могут отменить. А наблюдатели на выборах должны будут получать аккредитацию заранее.