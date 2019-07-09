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Президент Беларуси обсудил вопросы интеграции с Госсекретарем Союзного государства

Глобальное союзное строительство и конкретные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Об этом шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.



Важный акцент прозвучал от нашего Президента: работа над глобальными вопросами интеграции не должна отодвигать на второй план решение текущих проблем белорусско-российского сотрудничества. Для продвижения на интеграционном трекесоздана межправительственная группа, которую курируют министры экономики Беларуси и России. Она работает над тем, чтобы найти развязки по чувствительным для стран вопросам и выйти на программу действий по реализации союзного строительства. Договору о создании Союзного государства в декабре исполнится 20 лет.

Александр Лукашенко констатировал, что пока есть вопросы по работе совместной группы. Несмотря на несколько раундов переговоров, по многим темам не выходят на окончательные решения. А все акценты в Союзном государстве сегодня сместились наверх, и в очередной раз многие вопросы планируется вывести на уровень президентов. Уже на следующей неделе запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где пройдет шестой Форум регионов Беларуси и России.

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