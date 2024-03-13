Вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран скорректированы указом Президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 91, которым на основе наработанной практики корректируется подпункт 2.13 пункта 2 Указа от 14 марта 2022 г. № 93 "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики", пишет БЕЛТА.



В частности, принятым указом определены случаи, когда не требуются получение разрешения и уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств.



Также Совету Министров предоставлено право разъяснять вопросы применения установленных данным подпунктом положений.



Вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений обсуждался 18 января текущего годана совещанииПрезидента Беларуси с руководством Совета Министров.