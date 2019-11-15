Вопросы работы предприятий дрожжевой отрасли обсуждают на совещании у Президента

Состав участников внушительный: это госаппарат, профильные министры, губернаторы и руководители предприятий. К этой теме возвращались дважды и в 2018 году. Казалось бы, акценты расставлены, нужно работать. Но ее снова вынесли на уровень Президента.





В Беларуси функционируют два крупных завода

"Дрожжевой комбинат" в Минске (и его филиал в Ошмянах), а также новый завод в Слуцке, построенный на белорусско-немецкие инвестиции. Большая часть наших средств (27 миллионов евро). Зарубежные партнеры вложили в производство около 10 миллионов евро. Теперь инвестор настаивает: на рынке должно остаться лишь одно слуцкое предприятие. Остальные нужно закрыть. По словам немцев, таким был предварительный уговор. Однако в белорусском правительстве эту информацию не подтверждают.







Внутренний рынок дрожжевой продукции полностью обеспечен