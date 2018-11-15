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Вопросы расширения белорусско-египетского взаимодействия сегодня обсудили во Дворце Независимости
Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта. Несмотря на то что это первый визит в истории по линии межпарламентских контактов, Александр Лукашенко и Али Абдель Аль-Сайед видятся не впервые - проводили двусторонние переговоры несколько лет назад во время визита белорусского лидера в Египет. Кстати, сенатор - один из инициаторов создания групп дружбы в парламентах двух стран. Сегодня стороны обсудили актуальные вопросы расширения двустороннего взаимодействия с опорой на договоренности, достигнутые двумя президентами.
Тогда на переговорах в Каире лидеры договорились, что сотрудничество необходимо сделать более полновесным и результативным. Президенты подписали десяток документов. Среди них - о сотрудничестве в области правовой помощи, сельского хозяйства и науки.
По поручению лидеров разработана и дорожная карта развития всестороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое. За январь-сентябрь цифра взаимной торговли приблизилась к 80 миллионам долларов, но, как отмечают эксперты, к концу года превысит сотню.
Беларусь и впредь намерена следовать намеченным договоренностям, Глава государства пригласил Президента Египта посетить Беларусь в любое удобное время.
Белорусско-египетской дипломатии более четверти века. Арабское государство для нас не только важнейший партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. В столице Египта действует сборочное производство МАЗ и МТЗ. На рынке также представлена продукция "Амкодор", Гомсельмаш. Эти бренды, а также Белкоммунмаш, "Атлант" и ММЗ планируют открыть свои сборочные производства в Египте. Визит парламентской делегации пятидневный с акцентом на расширение торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Гости посетят БелАЗ, Академию наук, ознакомятся с производством беспилотников.
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