Вопросы расширения белорусско-египетского взаимодействия сегодня обсудили во Дворце Независимости

Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта. Несмотря на то что это первый визит в истории по линии межпарламентских контактов, Александр Лукашенко и Али Абдель Аль-Сайед видятся не впервые - проводили двусторонние переговоры несколько лет назад во время визита белорусского лидера в Египет. Кстати, сенатор - один из инициаторов создания групп дружбы в парламентах двух стран. Сегодня стороны обсудили актуальные вопросы расширения двустороннего взаимодействия с опорой на договоренности, достигнутые двумя президентами.

Тогда на переговорах в Каире лидеры договорились, что сотрудничество необходимо сделать более полновесным и результативным. Президенты подписали десяток документов. Среди них - о сотрудничестве в области правовой помощи, сельского хозяйства и науки.

По поручению лидеров разработана и дорожная карта развития всестороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое. За январь-сентябрь цифра взаимной торговли приблизилась к 80 миллионам долларов, но, как отмечают эксперты, к концу года превысит сотню.



