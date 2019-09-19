Вопросы развития экономики обсудили на совещании у Президента c ключевыми чиновниками и экспертами

Пустые прогнозы государству и экономике не нужны, если не выполняются прежние тактические и стратегические задачи и поручения. Этот тезис сегодня стал лейтмотивом большого совещания по экономическим параметрам года и ключевым документам на год 2020. Напомним, это бюджет, параметры социально-экономического развития, основы денежно-кредитной политики и госпрограмма управления финансами. Именно эти четыре сферы в конечном счете определяют самочувствие экономики и благосостояние каждого белоруса, в частности, доходы бюджетников, курс белорусского рубля, стоимость кредитов, занятость и динамику основных экспортеров.



Итоги 8 месяцев пока не внушают оптимизма. Медленнее прогноза растут: экспорт - главная статья доходов страны, производительность труда - а это технологичность экономики, и валовой внутренний продукт - сколько экономика всего произвела и реализовала.



Впрочем, у правительства еще есть время завершить год и пятилетку с хорошим запланированным результатом. Главное, и это отдельно подчеркнул Глава государства, четкая персональная ответственность правительства и губернаторов за результат, работа без оглядки на выборную кампанию - выбираем депутатов, а не экономический курс. Плюс дисциплина и порядок в каждой отрасли и на каждом предприятии, чтобы не было эксцессов как в образовании.



Об итогах глубокого и подробного экономического разговора на высшем уровне Андрей Кривошеев.



Один из величайших экономистов нового времени американец Джон Кейнс как то пошутил, что хуже его прогнозов может быть только его игра на бирже. Он и правда несколько раз крупно проигрался с ценными бумагами, но его прогнозы уже пережили автора на столетие вперед. И сегодня Кейнс почти как новый Маркс для капиталистической экономики от США до Японии.



Секрет не сложен - кейнсианство ставило на сильное государство и опиралось на то, что можно потрогать: дороги, предприятия, рабочие места и доходы простых американцев, а не только на спекулянтов и финансовых воротил с Уолл-Стрит.



Главное ограничение для такой модели только одно - планы и стратегии должны выполняться безусловно, полностью и в срок. И именно этот постулат для реального сектора взят на вооружение в белорусской экономике. Именно так она остается управляемой, прозрачной, рыночной, но и социальной.



Совещание в начале осени - традиционное и логичное в такой почти кейнсианской модели. В сентябре уже просматриваются итоги года, но их еще можно поправить и наверстать до января. Хотя есть особенности. Во-первых, следующий - финальный год пятилетки, а значит, догонять придется все хвосты с 2015. Во-вторых, Кабинет Министров все прогнозы определил для себя сам - пенять не на кого. Президент спрашивает за результат.





Экспорт, производительность труда, ВВП ниже плана

Результаты настораживают по трем позициям. Экспорт, а это валютная выручка, стабильный курс рубля плюс доходы бюджета и предприятий. Те самые заработанные заработные платы.

Алексей Авдонин, экономический обозреватель:

"Экспорт является наиболее важным показателем, который в первую очередь показывает эффективность управления как государственных структур, так и самих госпредприятий. Потому что иностранные рынки - высококонкурентны... Более того, экспорт дает подстраиваться под современные условия бизнеса нашим управляющим, нашим специалистам, которые заняты во внешней торговле".

Второе - производительность труда. За этой цифрой технологии, ресурсы и экономика конкретного предприятия. Это зона ответственности директората. Лучше руководителя никто не просчитает бизнес- и инвестплан, не наладит диктатуру технологий и дисциплину в коллективе. Отсюда прямое поручение вплоть до Администрации Президента - кадровый вопрос на контроль.

Третий показатель, что пока ниже плана, - ВВП, суммарный объем экономики. Важен и для страны, и для инвесторов. От него отталкиваются, решая кредитовать развитие или сворачивать активность. Глава правительства докладывает ситуацию (видео).

Дипломатия для продвижения национальной экономики

Напомнить зоны ответственности не лишнее. Именно экспорту в итоге Президент посвятит львиную часть совещания. Кроме вице-премьеров, это еще и работа МИДа. Еще с начала нулевых четко озвучена стратегия: мы не гонимся за геополитикой. Наш посол - это прежде представитель белорусской экономики в стране пребывания. Владеет языком, знает особенности, имеет прямой выход на правительство. Может в крайнем случае за руку завести экспортера на рынок. Абсолютное большинство дипломатов с такой миссией справляется. Но есть пассивность предприятий, многим проще по старинке работать с близкими и понятными Россией или Польшей. Яркий пример неразворотливости экспорта - страны Персидского залива.

Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ:

"Белорусские предприятия в большей степени ориентированы на российский рынок, который для них традиционен, хорошо знаком. Рынок арабских стран в этом смысле гораздо сложнее для освоения, но имеет неоспоримые преимущества. Рядом Саудовская Аравия, 30 миллионов населения. Сельское хозяйство там не самое развитое. У предприятий Беларуси появилась возможность получать сертификат "Халяль". Но, к сожалению, пока они этой возможностью не воспользовались".



4 месяца, чтобы наверстать упущенное за 2019 год

В минусе экспорта есть и объективный фактор. Из-за российской ядовитой нефти и налогового маневра серьезно недобрала белорусская нефтехимия. А это сотни миллионов недополученных долларов. Президента не столько интересовало, почему недополучили, а за счет чего и как быстро наверстаем?

Сергей Румас, Премьер-министр Беларуси:

"Вместе с тем результирующий показатель - сальдо товаров и услуг - у нас положительный: более Br400 миллионов за 7 месяцев. Президент подчеркнул, что утвержденные в прошлом году с подачи правительства планы должны быть выполнены. Поэтому в оставшиеся 4 месяца правительство приложит все усилия, чтобы наверстать упущенное".

Почему еще так важен каждый элемент в тактических планах? За ними доходы граждан. Связь прямая: меньше экспорт, меньше средств в распоряжении бюджета и предприятий, меньше зарплаты. Президент требует за каждым решением видеть именно такую логику и выдерживать железное правило. В бюджетной сфере зарплата не ниже 80 % от средней по стране. Достигнуть этого можно лишь повысив доходы самых необеспеченных - нянечки, воспитатели, молодые кадры, младший персонал.

Уровень и качество жизни - главный прогнозный критерий экономики

Оценив год текущий, обратились на совещании и к 2020-му. Каждый управленец в зале имел возможность высказаться по главным планам и прогнозам. Озвучить замечания. Суммировал анализ Президент - документы сверстаны недостаточно напряженно. Как будто Кабинет Министров и губернаторы сделали себе скидку в честь грядущих избирательных компаний. Все скидки Глава государства обнулил прямо на совещании:

"Выборы не для вас, а для законодателей. Вас, то есть власть, оценят по результатам экономики в первую очередь и по исполнительской дисциплине – во вторую"

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Справедливость для учителя - справедливость для каждого

Яркий пример, где вертикаль не услышала прямое поручение Президента, не навела порядок и чуть было бездушно не поломала жизнь человеку - случай в 15-ой гомельской школе. Ученик довел опытного преподавателя до нервного срыва, медиа и сети раздули скандал, учителя, не разобравшись, назначили стрелочником и уволили. И это после 35 лет безупречного стажа (видео).

Александр Лукашенко в силу характера, жизненных и политических принципов отреагировал жестко. Строгое предупреждение премьер-министру, главе Администрации и профильному вице-премьеру Игорю Петришенко. Министр образования предупрежден о неполном служебном. Уровнем ниже - от заместителя губернатора до заместителя мэра Гомеля - выговоры. Тем, кто непосредственно и поспешно увольнял Людмилу Четверткову, - от управления образования до директора школы - взыскания и даже понижения в карьере. Суровое и редкое для управленческой практики восстановление справедливости.

Кроме того, Президент, как Глава государства, восстановил Людмилу Ивановну в должности и на прежнем месте работы. А по-человечески, как педагог в прошлом, еще раз эмоционально потребовал навести порядок не только в образовании, в каждой сфере - положив в основу справедливое отношение к человеку. Какую бы должность или позицию в обществе он ни занимал.

Эффективные инвестиции и напряженные планы на 2020 год

Еще один важный параметр, который горячо обсуждали на совещании, - инвестиции. И правительство, и областная власть откровенно критиковали слаженность и свои же недоработки. Скрывать - себе дороже. Общий вывод: при наличии прогноза, т.е. "вала", обратить внимание на качество инвесторов и капиталовложений. Просто торговля и посредники, без новых производств, технологий, рынков и рабочих мест, Беларуси не нужны.

Сергей Румас, Премьер-министр Беларуси:

"У правительства есть буквально 2-3 недели, чтобы устранить замечания и повторно внести пакет документов на рассмотрение Президента. Я думаю, что мы вместе со всеми госорганами критически подойдем к цифрам прогноза, сделаем их более напряженными. Соответственно, это должно отразиться на бюджете, может быть, сделать его менее дефицитным".

2-3 недели на доработку - срок сжатый. Причем, займется этим не только сугубо правительство, но и вся вертикаль экономической власти: Совет Республики и мониторинговая группа Мясниковича, нынешний состав депутатов, Администрация Президента, Комитет госконтроля, а еще Нацбанк и главы регионов. По итогу каждый поставит свою визу на согласованных документах, чтобы ответственность была адресной, а планы реальными.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор БГТУ:

"Мировая экономика растет - 3-3,5 % в год. И ясно, если мы не привесим эти три с половиной процента, мы всегда останемся сзади. А рост обеспечиваем инвестициями. Поэтому мы должны быть заинтересованы, мы и заинтересованы в том, чтобы к нам поступали инвестиции".