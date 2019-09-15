Вопросы региональной безопасности обсудили Александр Лукашенко и секретарь Совбеза России

Начнем с ключевых политических событий недели. Сразу два визита высокого уровня в Минск. Во вторник принимали секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. По факту обсуждение региональной безопасности стало логичным продолжением конференции ООН по цифровому антитеррору.







Россия - наш стратегический партнер. В Союзном государстве на западном направлении действует общая группировка. И угрозы перед нами одинаковые. Но в публичной медиасфере визит наделал много шума. Комментаторы тут же вспомнили приезд в Минск Болтона (к этому моменту уже экс-советника по нацбезопасности Дональда Трампа) и заговорили о непостоянстве Беларуси. Мол, союзник "сидит на двух стульях".



Конечно, это глупость. Стул (т. е. национальные интересы) у Беларуси один - свой, собственный. Просто как небольшое и разумное государство Беларусь приглашает за общий переговорный стол всех соседей и партнеров. Тем самым официальный Минск вносит посильную лепту в разрядку на континенте, в его стабильность и безопасность.







С таких позиций и наша многовекторность - это вклад, инвестиция в том числе в Союзное государство, о котором говорил Президент на встрече с Николаем Патрушевым.На этой встрече обсуждались и самые тревожные для континента новости в стиле хаки - крушение договора о ракетах средней и меньшей дальности, новые контингенты и оружие в Европе, терроризм и оружейный трафик. Инициативы Минска по безопасности, в том числе прозвучавшие на конференции ООН, наш ближайший союзник поддержал.



