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Вопросы углубления экономической интеграции обсудили президенты Беларуси и России
Накануне пристальное внимание было приковано к переговорам официальных Минска и Москвы. В Санкт-Петербурге вопросы углубления экономической интеграции обсудили президенты Беларуси и России. Так, стороны полностью согласовали вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка. Пока не найден компромисс по трем дорожным картам из тридцати одной, а именно в нефтяной, газовой и налоговой сферах. Вместе с тем определенные договоренности у стран по энергоносителям все же есть, подвел итоги прошедших переговоров Александр Лукашенко. Цены определят уже в ближайшие дни. Глава государства также отметил, что в целом стороны довольны результатами диалога. И если будет необходимость, президенты готовы встретиться еще раз до конца этого или в начале следующего года.
На саммите ЕАЭС лидеры стран "пятерки" подытожили ход развития евразийской интеграции и решили ряд оргвопросов
Так, теперь уже официально Беларусь - председатель Евразийского экономического союза с 1 января, а на должность главы коллегии ЕЭК с 1 февраля заступит Михаил Мясникович. Также урегулирован вопрос о пенсионном обеспечении в союзе. Завершил большой переговорный день неформальный саммит глав государств СНГ.
Прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры вызвали заметный резонанс в экспертных кругах
Политологи, журналисты, парламентарии сходятся во мнении: трудности союзного строительства преодолимы. Нужно приходить к компромиссу и ценить то, что удалось сделать на интеграционном поле.
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