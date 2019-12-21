Накануне пристальное внимание было приковано к переговорам официальных Минска и Москвы. В Санкт-Петербурге вопросы углубления экономической интеграции обсудили президенты Беларуси и России. Так, стороны полностью согласовали вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка. Пока не найден компромисс по трем дорожным картам из тридцати одной, а именно в нефтяной, газовой и налоговой сферах. Вместе с тем определенные договоренности у стран по энергоносителям все же есть, подвел итоги прошедших переговоров Александр Лукашенко. Цены определят уже в ближайшие дни. Глава государства также отметил, что в целом стороны довольны результатами диалога. И если будет необходимость, президенты готовы встретиться еще раз до конца этого или в начале следующего года.

