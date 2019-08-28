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Вопросы, важные для бизнеса и АПК, накануне обсудили у Президента

Правительство предложило изменения, которые затронут аграрную политику и лицензирование

Так, хотят упростить порядок оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям. Это позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в АПК. Изменения в вопросах лицензирования направлены на устранение избыточного регулирования. Это реакция на чувствительные для бизнес-сообщества моменты. В частности, значимые поправки касаются лицензионных требований к медицинским работникам. Одно из важных изменений - в случае нарушений будет время на устранение недостатков, а не автоматическое лишение лицензий. Новации поддержаны, но Президент напомнил, что корректировка нормативно-правовых актов должна быть обоснованной, а главное - отвечать запросам времени и общества.

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Также говорили о финансовых итогах проведения ІІ Европейских игр

Это спортивное событие стало серьезным имиджевым проектом для Беларуси, поспособствовало развитию спортивного движения и консолидации людей. По словам первого вице-премьера, при подготовке удалось сэкономить часть средств, которые решено направить, во-первых, на ремонт студенческих общежитий, во-вторых, на повышение зарплат в бюджетной сфере. Президент поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций.


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Во время встречи большой блок вопросов касался аграрного сектора

Профильный вице-премьер рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, как завершается уборочная кампания. Президент напомнил о необходимости оперативно справляться со всеми полевыми работами, уделяя особое внимание севу озимых культур - это задел на будущий год.

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