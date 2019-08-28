3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Вопросы, важные для бизнеса и АПК, накануне обсудили у Президента
Правительство предложило изменения, которые затронут аграрную политику и лицензирование
Так, хотят упростить порядок оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям. Это позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в АПК. Изменения в вопросах лицензирования направлены на устранение избыточного регулирования. Это реакция на чувствительные для бизнес-сообщества моменты. В частности, значимые поправки касаются лицензионных требований к медицинским работникам. Одно из важных изменений - в случае нарушений будет время на устранение недостатков, а не автоматическое лишение лицензий. Новации поддержаны, но Президент напомнил, что корректировка нормативно-правовых актов должна быть обоснованной, а главное - отвечать запросам времени и общества.
Также говорили о финансовых итогах проведения ІІ Европейских игр
Это спортивное событие стало серьезным имиджевым проектом для Беларуси, поспособствовало развитию спортивного движения и консолидации людей. По словам первого вице-премьера, при подготовке удалось сэкономить часть средств, которые решено направить, во-первых, на ремонт студенческих общежитий, во-вторых, на повышение зарплат в бюджетной сфере. Президент поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций.
Во время встречи большой блок вопросов касался аграрного сектора
Профильный вице-премьер рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, как завершается уборочная кампания. Президент напомнил о необходимости оперативно справляться со всеми полевыми работами, уделяя особое внимание севу озимых культур - это задел на будущий год.
Президент
Все
Александр Лукашенко в речи на конференции безопасности затронул каждый аспект геополитической турбу
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Почти 70 млн американцев уже проголосовали на выборах президента США
Трагедия в Сербии - на железнодорожном вокзале обвалился железобетонный козырек
II Международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 45 стран
Киев планирует пополнить ВСУ 160 тыс. новобранцев: спасет ли это?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов