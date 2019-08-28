Вопросы, важные для бизнеса и АПК, накануне обсудили у Президента

Так, хотят упростить порядок оказания спонсорской помощи сельхозпредприятиям. Это позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в АПК. Изменения в вопросах лицензирования направлены на устранение избыточного регулирования. Это реакция на чувствительные для бизнес-сообщества моменты. В частности, значимые поправки касаются лицензионных требований к медицинским работникам. Одно из важных изменений - в случае нарушений будет время на устранение недостатков, а не автоматическое лишение лицензий. Новации поддержаны, но Президент напомнил, что корректировка нормативно-правовых актов должна быть обоснованной, а главное - отвечать запросам времени и общества.