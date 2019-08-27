Вопросы, важные для бизнеса, инвесторов и АПК, обсудили во Дворце Независимости

Взвешенный и комплексный закон или указ, который работает как минимум пятилетку, облегчает жизнь бизнесу и не вынуждает власть регулярно возвращаться к одной и той же проблеме. Такую задачу поставил сегодня Глава государства, принимая с докладами сразу двух вице-премьеров - Владимира Дворника и первого заместителя главы правительства Александра Турчина.

Поводом к разговору стали новации, которые подготовили в Совмине. Они упрощают лицензирование и спонсорскую помощь проблемным агрохозяйствам. Государство уже не раз решало эти вопросы. Правительство работало в связке с местной властью и экспертами, учитывалась позиция предпринимателей. Система выстроена.



Впрочем, очередной раунд либерализации продиктован новыми задачами, говорят специалисты. При этом поручение Главы государства будет выполнено. Например, в сфере лицензий комплексный закон без волокиты внесут уже в новый состав парламента.



Также сегодня обсудили вопросы завершения уборочной кампании, медальных результатов наших гребцов, финансовой и имиджевой сторон проведения II Европейских игр. Оценки и акценты в репортаже Андрея Кривошеева.

Разумная рациональность - этот подход практикует белорусское государство в отношениях с бизнесом и обществом

Еще отцы - основатели современных экономических доктрин сходились во мнении, что не важно, какую систему строит власть - социализм или капитализм, в чистом виде их все равно больше нет в мире, куда важнее баланс интересов. Т.е. холодно и рационально нагрузить чиновников там, где эффективны они, и задать предпринимателям четкие правила игры, как в спорте, в рамках которых они конвертируют свой управленческий талант в прибыль. К своему "золотому сечению" - государство - частник, Беларусь движется без рывков и революций. Логика такова: для бизнеса, играющего в долгую, не меньше прибыли важны стабильность и гарантии справедливых законов. На разумное соотношение деловой свободы, закона и государственного контроля в интересах общества сегодня еще раз взглянули на высшем уровне.

Инициативы облегчить для бизнеса бремя лицензий и упростить спонсорскую помощь проблемным агрохозяйствам исходят из правительства. Защищали новации на уровне Президента сегодня два вице-премьера. Первый - Александр Турчин и курирующий АПК - Владимир Дворник.





Не отвергая с порога предложения, Президент интересуется, чем вызваны изменения, насколько они необходимы именно сейчас?

И это рационально. По тем же лицензиям правила игры комплексно упростили еще в 2010, а потом еще дважды шли навстречу бизнесу, сокращая виды работ и услуг, где нужна госгарантия квалификации, и саму бюрократию по их выдаче.

Действительно, бизнес, особенно тот, что работает в долгую, не любит частых законодательных правок. Парадоксально, но порой даже в лучшую сторону. Например, ты просчитал бизнес-план, взял кредит под строгий процент, вложил деньги, обучил людей, работаешь. А тут на экваторе проекта издают новые, более мягкие правила игры. В итоге на поле выходят новички-конкуренты, а тебе еще нужно время, чтобы перестроиться. Продолжая спортивную аналогию, это все равно, что в футболе на второй тайм разрешить игру рукой и против классической сборной выставить, например, гандбольную.

Упрощать правила нужно, особенно если власть, общество и бизнес к этому готовы и все выигрывают от новаций



Но делать это стоит комплексно и разумно. Как в спорте, до начала сезона. Так и было в Беларуси, напоминает Президент, указ готовили после откровенного разговора с предпринимателями и учли на тот момент все пожелания.

Александр Турчин поясняет, что в лицензиях это оперативные и долгожданные меры. А комплексно все новации закрепят в отдельном законе, его доверят уже новому составу парламента. Всего планируется отменить лицензии по 2 видам и 14 подвидам деятельности. Среди самых популярных - оказание психологической помощи, ветеринарное дело, ломбарды и охрана юрлицом своих же работников и имущества.

Мы спросили у бизнеса, насколько это актуально. Например, для ломбардов лицензия Минфина - лишь финишная точка проверки бизнеса на порядочность и прочность.

Частным медцентрам позволят нанимать врачей не только первой и высшей категории.

Борьбу за клиентов и репутацию это не отменит, а вот молодым талантам даст шанс показать себя в профессии и честно зарабатывать дома, в Беларуси.

Беспокойство в обществе вызывает только отмена лицензирования психологической помощи. Хотя опытные специалисты не прогнозируют вала шарлатанов и обещают своей корпорацией вычищать их из частной практики.





Страна с честью провела II Европейские игры. За счет хозяйского подхода удалось сэкономить государственные деньги



Второй блок вопросов первому вице-премьеру также исходит из разумной рациональности. Намедни страна с честью провела II Европейские игры. После масштабного форума преобразилась инфраструктура от стадионов до городских кварталов. За счет хозяйского подхода удалось сэкономить государственные деньги. Это 94 миллиона рублей. Президента интересует, все ли до копейки проверено и посчитано, какой экономический эффект получила страна, куда правительство намерено инвестировать дополнительные средства.



В лобовую просчитать экономический эффект от спортивных мегафорумов почти невозможно. Платные трансляции, туризм, реклама, торговля и общепит на поверхности. Но это вершина айсберга. Такие бонусы, как имидж спортивной нации, увлечение здоровым образом жизни, повторные туры иностранцев и фундаментальные спортобъекты, как волны расходятся от события и работают на годы вперед. Например, без Игр Беларусь вряд ли бы получила право на матч века: Европа против США в легкой атлетике. А он совсем скоро. Всего один денежный вопрос - трансляцию уже выкупил десяток стран.

Среди них США, Франция, Великобритания, Польша, Чехия, Дания, Финляндия, Швеция, Сербия, Венгрия и Литва. И список вещателей еще не закрыт.

А как измерить в деньгах, например, спортивный азарт болельщиков и национальное воодушевление от побед?

Венгерский Сегед считается Меккой мировой гребли. Оттого 14 медалей белорусов, включая 6 золотых, для нас не просто самый успешный финиш чемпионата, но и бренд качества. Еще важнее 11 олимпийских лицензий, а заявка от Ольги Худенко и Марины Литвинчук непрозрачно намекает, кто в главных фаворитах на Олимпийских играх.

Под стать девушкам проявили себя мужчины: 5 наград и 4 лицензии. А ведь это в основном новое, молодое поколение атлетов. Мотивация и характер в этот раз победили титулы и ранги, показав, что смена поколений в белорусской гребле проходит гладко.

Триумф белорусских атлетов, разделивших с немцами первое медальное место, тоже трудно оценить в финансах. А ведь были и те, кто ворчал при закладке новых и реконструкции советских еще гребных каналов. И где их претензии сейчас?

Спорт высоких достижений помогает повысить доходы бюджетников. В прямом смысле

Отдавая должное блестящей работе сборной, Президент поручил отметить триумфаторов высокими наградами. Причем по справедливости, т.е. не забыть о первых тренерах и тех, кто вел спортсменов к медальному олимпу. Что же касается денег, вложенных в Европейские игры, здесь спорт высоких достижений помогает повысить доходы бюджетников. В прямом смысле. Решением Президента сэкономленные средства пойдут на повышение тарифной ставки первого разряда. А это зарплаты наименее обеспеченных в стране.





Еще одной темой обсуждения сегодня стал механизм спонсорской помощи слабым агрохозяйствам