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Воспоминания Веры Костенко об Александре Лукашенко - фильм-интервью смотрите 17 мая
Эксклюзив "Первого информационного". В субботу, 17, смотрите фильм-интервью - воспоминания об Александре Лукашенко 90-летней Веры Феофановны Костенко, заслуженного ветерана труда, экс первого секретаря Шкловского райкома партии.
Как зарождалась белорусская государственность?
Вера Феофановна видела первые управленческие шаги будущего Президента. На что он тогда делал ставку? Как мотивировал на труд людей? Что взял с собой на высокий пост?
Вера Феофановна Костенко прошла президентскими тропами по Шкловскому району и почему-то заглянула еще и в Копысь.