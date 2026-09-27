"Время Первого": арендный вопрос, квартира для тройни, техника "АМКОДОР", президентские арбузы

Жилищные вопросы: доступность арендного, строительство с господдержкой, ценообразование - на неделе обсуждали на совещании у главы государства.

Арендное жилье в Беларуси - кому и по какой цене? По следам разгромной командировки Президента на Могилевщину?! Хорошие новости от белорусской таможни. Темы рубрики "Время Первого"

Собственная квартира! Не ошибемся, если скажем - это мечта любого человека. В Беларуси за последнее время созданы беспрецедентные меры поддержки и условия для получения заветных квадратов. Даже совсем юный человек может взять кредит и построить собственное жилье. Да, придется ужаться, отказаться от отпуска и поработать без выходных. Но, если задаться целью - все возможно.

Жилищная политика сейчас такая: в Минске строят меньше. Чтобы не стягивать всех в столицу - она все-таки не резиновая. Вопрос с парковкой уже больно бьет по нервной системе жителей густонаселенных районов. Рабочую силу будут распределять равномерно. Ставка на развитие регионов - там же строят жилье пропорционально вакансиям. Приоритет арендному жилью.

"Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тыс. семей - полмиллиона. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры", - обратил внимание Александр Лукашенко. При этом речь идет и о тех, кто имеет жилье, но может нуждаться в дополнительных квадратных метрах.

Президент в этой связи напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач.

Ситуации бывают разные. В рамках одного города человек меняет работу и получается - должен освободить арендную квартиру. Но и этот вопрос решили в пользу людей.

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев привел пример медсестры, которой по договору найма пришлось бы освободить квартиру после перехода в другую больницу. "Сочли это, конечно же, неправильным. Оставили ее в этой квартире. Урегулировать это необходимо", - сказал он. По его словам, председатель Совета Республики Наталья Кочанова сразу откликнулась: нормы отрегулируют, особенно для бюджетников.

Месячная стоимость арендного жилья в регионах сейчас по цене общежития. Хотя студенты и то порой платят дороже, но им же приходится делить жилплощадь с соседями. А арендные метры только твои и вся обстановка - бонусом. Поэтому плату за арендное со всеми удобствами предложили повысить.

По словам Александра Терехова, арендная плата считается так: 0,2 базовой величины, сейчас это 9 рублей, умножают на коэффициент места и на площадь квартиры. Коэффициент начинается с 0,1 в селе и растет до 0,4 в Полоцке и Лиде, до 0,8 в Борисове и Солигорске, в Гомеле составляет от 0,6 до 1, в Минске - от 0,5 до 1,5.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Плата за проживание в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров варьируется от 54 рублей в месяц на селе, 270 рублей в городах с населением до 50 тыс. человек, 324 рубля в Витебске, Гродно, Могилеве и до 810 рублей в центре города Минска. При этом такую сумму платят только наниматели, получившие арендное жилье на общих основаниях".

За старый неприватизированный до середины 2016 года фонд и за новое жилье для первоочередных категорий - молодых рабочих, молодых специалистов, госслужащих и тех, кого привлекают из других регионов, - платят с понижающим коэффициентом 0,1 (в Минске коэффициент этот 0,2). "Плата, по сути, варьируется от 5-6 рублей на селе, 20-30 рублей в городах и до 50-160 рублей в городе Минске", - сказал Александр Терехов.

Президент удивился таким низким ценам и сказал, что надо соотносить с тем, что платят в Минске или Полоцке другие люди. "Таких цен смешных, по-моему, нет. Более того, вы же и мебелью обставляете эти квартиры и прочее. И еще осталось только эти роботы-пылесосы туда поставить", - сказал он.

На это главе государства ответили, что модели белорусских роботов-пылесосов еще разрабатываются.

Эту историю обсуждает весь байнет. 25-летняя минчанка Ангелина Каминская родила тройню. Случай уникальный. Да еще все девчонки - в год белорусской женщины. Молодая мама записала видео Президенту с просьбой подарить квартиру.

7 миллионов просмотров. И, кажется, еще больше комментариев. Одни - поздравляют, другие - хейтят девушку за буквальную наглость, которая замаскирована словами Президента "родите три малыша и требуйте от меня что угодно". Мамы троих детей тоже прибежали в комментарии со словами "а что так можно было?". Квартиру молодая семья получила супербыстро. От момента записи видео до ключей какая-то пара недель.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала ситуацию с семьей, в которой родилась тройня. "Мне кажется, многодетным семьям не стоит беспокоиться: в любом случае эта семья получит жилье", - сказала она. По ее словам, при постановке на учет учитываются уже имеющееся жилье в собственности и доход семьи.

Кочанова подчеркнула, что на совещании у главы государства снова говорили о четкой системе поддержки тех, кто создает семью и воспитывает детей. "В нашем государстве очень серьезная поддержка. Поэтому мы будем счастливы, если будут рождаться тройни. Можно не беспокоиться: все эти вопросы будут решены. В этом нет никакого сомнения", - заверила она.

Хорошо оплачиваемая работа позволяет накопить не только на квадраты, но и другие радости жизни. На АМКОДОРе на зарплату не жалуются. Александр Лукашенко посетил один из филиалов, который занимается производством лесозаготовительной техники в Логойске. Еще год назад ситуация у холдинга была критической. Набрали кредитов, чтобы выпустить новую технику, но финансовая нагрузка легла тяжелым бременем. Пришлось вмешаться Президенту - бывший министр промышленности Александр Ефимов был назначен во главе предприятия.

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга:

"Предприятие чуть более года назад было в очень непростом положении. Были финансовые сложности, были проблемы с объемом производства, с отгрузкой техники нашим потребителям".

По его словам, участие главы государства, мера поддержки с его стороны и одновременно задача коллективу доказать своим трудом, что помощь дается не в одностороннем порядке и должна быть отдача со стороны работников, принесли результат.

"Коллектив холдинга поработал неплохо в этом году. Мы видим позитивные темпы роста объемов производства, экспорта нашей продукции. Планируем достичь по объемам производства одного из самых высоких показателей за всю историю холдинга", - отметил он.

Предприятие для страны уникальное. Холдинг выпускает широкую линейку техники - дорожной, коммунальной, лесозаготовительной. Спрос на нее запредельный - особенно в России. Берут качеством, но и маркетинг нужен посильнее, чтобы не проморгать момент.

"Надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода (сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас) больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Ни в коем случае не расслабляться. Потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются. А в Беларуси надо однозначно усиливать заготовку леса", - подчеркнул белорусский лидер, посещая ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ".

Во время этой командировки все прошло на позитиве.

А вот разгромом за лен, бесхозяйственность и отсутствие технологической и кадровой дисциплины запомнилась рабочая поездка Президента на Могилевщину.

На неделе о том, как быстро исправляют недостатки, докладывала помощник-инспектор по Могилевской области Надежда Котковец.

Сам Александр Лукашенко до сих пор под впечатлением...

"Крутой (глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим. news.by) объединил пять хозяйств (в общей сложности. - Прим. news.by). Раньше там был председатель, заместитель, специалисты все и 20 человек в конторе. Сегодня в объединенном хозяйстве даже начальника участка нет. Ну а как можно работать? Я говорю: "Как ты управляешь хозяйством?" А у нас, говорит (руководитель "Говяды-агро". - Прим. news.by), есть зоотехник, агроном, ветврач и прочие", - напомнил Глава государства о своем недавнем разговоре в Шкловском районе.

Президент уверен, что таким образом невозможно эффективно выстраивать управленческие процессы. Хотя бы потому, что территории хозяйства находятся друг от друга на расстоянии до 40-50 км. Специалистам, чтобы что-то проконтролировать, нужно регулярно проезжать эти расстояния в обе стороны. Это и долго, и затратно, и не всегда возможно.

"И вот я после этого домой приехал - ночью спать не могу, думаю, как он управляет этой махиной", - поделился Александр Лукашенко.

Каждая машина из линейки АМКОДОРа - а это сегодня более 130 моделей - товар Союзного государства. Наш Президент пообещал обсудить с руководством России дальнейшие меры поддержки по развитию общей промышленной политики.

Кстати, восточное направление составляет 85 % белорусского экспорта.

Но есть нюанс: новая система в России - СПОТ, система подтверждения ожидания товаров. Определенные неудобства для белорусских экспортеров существуют в части контроля на российско-белорусской границе. Страны разрабатывают документы союзного уровня, которые должны упростить процедуру и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров.

Этот и другие вопросы Президент обсудил с председателем Государственного таможенного комитета. В том числе действия наших западных соседей, которые умышленно саботируют грузопотоки.

"Никуда не ушли грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается - какие в этом плане проблемы?" - уточнил белорусский лидер.

Как информируют Президента Премьер-министр и Правительство, Беларуси в общем удалось переориентировать товарные потоки на восток. Глава государства обратил внимание, что одним из свидетельств тому являются переговоры с американцами, которые ведет Беларусь. Ранее Александр Лукашенко заявил о поставке белорусских калийных удобрений для США. Вместе с тем белорусская сторона не может поставить американцам большие объемы, поскольку произведенная продукция уже законтрактована на этот год.

"Мы даже если бы захотели поставить (калий. - Прим. news.by) куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет - все законтрактовано", - напомнил белорусский лидер.

Скоординированные действия западных стран приводят к очередям на выезд из Беларуси. Страдают не только перевозчики, но и частные лица. Наша страна, в свою очередь, продолжает работу по развитию таможенной инфраструктуры и созданию комфортных условий для пересечения границы. Очень востребована удаленная регистрация.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Делаем мобильное приложение, чтобы регистрацию и бронирование можно было оформить не только дома с компьютера, но и в пути, прямо из машины. То есть идем дальше для мобильности человека, для удобства".

По его словам, мобильное приложение можно ждать уже в следующем году.

В Беларуси с визитом побывала парламентская делегация Пакистана. Минск и Исламабад актуализируют задачи. Нужно провести ревизию совместных проектов, урегулировать финансовые расчеты и укрепить экономику.

"Очень важный вопрос - налаживание нормального финансового обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, это вам под силу сегодня. Имея в виду прежде всего ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе", - продолжил Президент.

Он выразил уверенность, что налаживание нормальной платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество, в котором сейчас наблюдается некоторый спад.

Товарооборот за прошлый год составил около 40 млн долларов. Президент убежден: потенциал для роста торговли есть. Беларусь готова наращивать поставки сельхозтехники, молочной продукции, детского питания. Развивается и кооперация: в Пакистане запускают сборку наших тракторов.

Саид Юсуф Раза Гилани, председатель сената Пакистана:

"Я впервые в Беларуси. Хотел бы выразить искреннюю благодарность господину президенту за оказанное радушное гостеприимство, а также за прием моей делегации. Мы увидели очень теплое отношение к Пакистану. Встреча прошла отлично, мы многое обсудили".

Журналисты попробовали урожай Первого! Арбузы очень сладкие и сочные. От имени всего Пула Первого - говорим спасибо!