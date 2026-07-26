"Время Первого": что главное для успеха в полях и в инвестроектах?

Взять урожай по максимуму и работать по инвестпроектам с разными государствами без волокиты - принципиальные и жесткие оценки Президента Беларуси Александра Лукашенко звучали на этой неделе по важнейшим темам этого лета.

Продовольственная безопасность - вопрос, который сегодня стоит ребром для многих стран. Спрос на качественные продукты в мире только растет, а значит, можно заработать. Отсюда такая непримиримая позиция белорусского Президента к фактам разгильдяйства и несоблюдения дисциплины на страде.

А еще что оказалось особенно ценным для гостей с Ближнего Востока, как меняется обстановка вокруг страны, сколько будет стоить квадратный метр и какой будет инфляция - рубрика "Время Первого" собрала самое интересное за неделю.

Большое агарное селекторное совещание на старте массовой уборки в полях стало уже традицией. Целью является пройтись по проблемам, на упреждение.

Пока мир сотрясают войны, белорусы убирают хлеб. Настрой в верхах можно было понять всего лишь по одной фразе: "Раздевайся и работай!"

Виды на урожай неплохие: стоит задача собрать 11 млн т зерна в закрома. Чтобы взять урожай по максимуму, нужно сработать без сбоев, несмотря на капризы погоды. Техника, рабочие руки, зерносушилки - это все важно как никогда.

Риторика Президента была жесткой. Факты откровенного разгильдяйства и неготовности, а уж тем более воровства возмущают донельзя.

Александр Лукашенко:

"Премьер-министру и вам в течение этой и следующей недели предстоит принять самые жесткие меры по всем недостаткам. И не надо думать, что мы останемся без кадров. Все, кого вы повыгоняете, должны с вашего разрешения трудоустроиться на другую работу. Если захотят в Польшу, пожалуйста, пусть едут в Польшу".

Лидер страны подчеркнул, что бардак, пьянство и воровство никто терпеть не будет. "Этого быть не должно. Поэтому у вас эта неделя и следующая. Принять жесточайшие меры и доложить, - сказал он. - Не мне вам объяснять, чего нам стоит топливо, запчасти, техника. И спокойствие обеспечить, и безопасность".

Спрос на качественные продукты в мире только растет. Отсюда такая острая реакция белорусского Президента на безалаберность и несоблюдения дисциплины на хлебной ниве.

"Хочу предупредить прежде всего ответственных уполномоченных и помощников Президента, третий - губернатор. Головой ответите за порядок в уборочной кампании, - обозначил Первый. - Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все. Нет дисциплины - нет толку. Прежде всего - технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, тогда включается другая дисциплина".

quote Меньше 6 % в день со следующей недели убирать нельзя. Это самый минимум. Но лучше - 7-8 %. Чего бы нам ни стоило, надо убирать. И без потерь. Александр Лукашенко

"Сегодня на промышленных предприятиях, строительных организациях, иных организациях работают люди, которые когда-то работали в сельском хозяйстве. Соответственно, они сегодня с удовольствием готовы прийти на помощь именно в этот месяц, август, чтобы убрать тот урожай, который выращивали всей страной", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов.

В Беларуси есть все, чтобы слаженно и вовремя убрать урожай. Терять его из-за расхлябанности на местах - не дело. Сразу принимаются жесткие меры по всем недостаткам. Возможно, непопулярно, но очень отрезвляюще прозвучал месседж Президента: учиться дисциплине можно в армии, если не получается на страде.

"Всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе, - сказал Президент. - Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся - прим. ред.). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их", - обозначил он.

Эти слова Александра Лукашенко вызвали немалый резонанс. Хайповать и спекулировать в соцетях сегодня умеют.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Стоит одного-двух тунеядцев забрать, поставить в строй для воспитания. Армия, конечно, это не колония для исправления, но армия всегда была за дисциплину, приучалась к дисциплине. Там, где человек в погонах, там расхлябанность просто невозможна и недопустима. Поэтому, я думаю, что это будет способствовать воспитанию нашего общества, приучению к дисциплине, уборке нашего хлеба на должном уровне и в сроки, самое главное".

"Здесь и военные люди в погонах также оказывают помощь, и спасатели, в свободное от службы время, и милиция, - добавил он. - Вчера вот работал в Сморгонском районе. Приятно был удивлен, когда офицеры, майоры на комбайнах оказывают помощь и помогают нашим аграриям выполнять значимо важную задачу".

Обстановку вокруг люди в погонах держат на контроле и докладывают Президенту. Сейчас без откровенной эскалации на Западе и агрессии на южных рубежах, но это точно не повод для самоуспокоения. По глобали напряженность остается.

По словам Александра Вольфовича, тенденции в Европе не меняются: "Мы видим, что в Европе как поставили курс на демонстрацию военной силы, так оно и есть. Да, никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим. Но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы на западных границах или вдоль западных границ и южных границ, остались и имеют место быть. Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет. Мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. Мы занимаемся плановой деятельностью. Боевая подготовка в самом разгаре учебного периода. Конечно же, группировки сил, которые созданы для прикрытия наших южных границ, выполняют свои задачи. Это силы специальных операций, как бы за спиной пограничников, прикрывают наиболее, на наш взгляд, опасные направления, где может произойти какая-то провокация".

О том, что координирующая роль Госсекретариата Совбеза будет усилена и для КГБ, прозвучало во время кадрового четверга. Назначения затронут Комитет госбезопасности. Плюс к этому местную вертикаль.

quote Еще раз - дисциплина и дисциплина, но не палочная. Это неправильно. Дисциплина прежде всего технологическая. Положено в эти сроки посеять - надо посеять. Положено убрать - надо убрать. Это не мы диктуем от себя - такие технологии сегодня. Александр Лукашенко

В правительстве сразу два новых человека - руководители в лесном хозяйстве и строительстве. Так совпало, что Вадим Ольшевский, новый министр архитектуры и строительства, как раз накануне назначения был удостоен медали "За трудовые заслуги".

Вадим Ольшевский:

"Квадратный метр будет стабилен и соотносим со средней заработной платой в стране. Что касается рабочих рук (в строительстве - прим. ред.), в принципе, мы стабилизировались. Сегодня оттока кадров нет".

Также на неделе состоялось совещание по инвестиционным проектам с партнерами из разных частей света. Финансы на такие проекты, по словам председателя правления Национального банка Беларуси Романа Головченко, есть: "Источники же разнообразные. У нас в банковской системе существенный профит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза нарастили за полугодие инвестиционное кредитование. То есть резервы есть. И в национальном банке есть, и в банковской системе, и в бюджете. Поэтому вопрос только в правильных направлениях использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами".

Роман Головченко также дал прогноз об инфляции в стране: "Сейчас траектория инфляции идет даже ниже нашей цели. Поэтому мы видим и множество дезинфляционных факторов, которые воздействуют. Но, конечно же, элемент неспокойности всегда немного путает прогнозы. Но пока мы себя чувствуем, как я уже сказал, достаточно спокойно: и базовая инфляция, и общая инфляция, и самое главное - инфляционные ожидания. Население - это такой маркер, который свидетельствует об устойчивости дезинфляционных процессов. Пока нас радует. Видя это, мы движемся в том числе вниз и по нашей ставке. Я имею в виду сейчас не ставку рефинансирования Национального банка, а в целом банки, видя рыночную ситуацию, снижают стоимость кредитных ресурсов. И это тоже соответствует нашим целям".

А итоги зарубежных визитов показали, что в разных частях света есть большой интерес к сотрудничеству с Беларусью: от Китая до Африки. По горячим следам договоренностей на высшем уровне нужно воплощать в жизнь проекты и задумки, которые будут на пользу экономике.

quote Там, где мы бываем, без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Эффект от таких командировок приличный. Но я боюсь волокиты, чтобы это все не утонуло. Александр Лукашенко

Дело не просто в торговле с государствами в Азии и в Африке, ставка делается на совместные производства, которые позволяют закрепиться в регионах и в принципе сделать больше, чем просто "купи-продай".

"Гигантоманией мы страдать не должны. Мы должны точно определиться, куда нам идти, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если видим реальную перспективу, если нужно "застолбиться" на рынке в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам?"

Президент обратил внимание, что в этом процессе не очень видна роль Национального банка. Глава государства также отметил, что когда речь идет о бюджетных деньгах или резервах, финансисты сразу кивают на производственников - мол, нет всесторонне проработанных бизнес-планов. "Так прорабатывайте!" - сказал он.

Как сказал Президент, переговоры членов правительства ни в коем случае не должны быть "мимо кассы". Вице-премьер, курирующий вопросы промышленности в командировках раз в месяц точно.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Самое важное - это реализация всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. У нас одобрена главами государств дорожная карта по широкому спектру направлений сотрудничества. Это и поставки продукции, это развитие гуманитарной, социальной сферы, создание и развитие совместных предприятий, локализация на территории Индонезии, Республики Беларусь отдельных производств. И самое главное, что все министерства, ведомства и субъекты хозяйствования активно приступили к реализации всех этих проектов. Понятно, на это нужно будет время. Есть и необходимость определенного периода прохождения организационных, технических мероприятий. Но самое главное, должен быть результат".

Для продвижения в арабском мире задействуют и парламентскую дипломатию. На неделе в Минске побывала делегация законодательного органа Лиги арабских государств, а это больше двух десятков стран региона.

"Фактически Беларусь сотрудничает со многими государствами сегодня в рамках двусторонних отношений: это и Египет, и Алжир, и Объединенные Арабские Эмираты, Оман и другие страны. Сегодня речь идет о том, чтобы выстраивать с помощью арабского парламента в том числе и отношения с другими государствами, входящими именно в этот регион: это Северная Африка, Ближневосточный регион. Чувствуется, что интерес есть. Практика - самое главное, практика. Чтобы не закончилось все просто разговорами", - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.

За последние десятилетия Минску удается выстраивать доверительное партнерство с государствами арабского мира. Беларусь и ее лидера уважают прежде всего за позицию.

Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи, председатель Арабского парламента:

"Сегодня мы убедились в том, что Александр Григорьевич всегда поддерживает вопросы мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне. Мы в Арабском парламенте также выступаем за установление мира и безопасности во всех странах мира, не только в нашем регионе Ближнего Востока. Александр Григорьевич занимает очень мудрую позицию. Он дальновидный политик, который желает мира. Мы очень ценим эту благородную позицию".

Так совпало, что эти слова высокого гостя были сказаны в знаковый день - спустя ровно 32 года после того, как впервые в Беларуси прозвучала президентская присяга. Мирная политика и принципиальность все это время даются порой очень непросто. Но той клятве народу и стране Первый верен и по сей день.