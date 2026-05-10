"Время Первого": День Победы, парад в Москве, госнаграды, инфляция и экономические связи

Эта первая рабочая майская неделя по традиции прошла под знаком Победы. Святую для нас дату празднуем вот уже 81-й год. Время летит быстро. Как скажет Президент в центре Минска, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенитет, право выбирать свой путь на своей земле.

В этот же день белорусский лидер успел побывать на параде в Москве. Немногих первых лиц можно было там заметить в праздник. На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина прозвучали слова о рекордной белорусско-российской торговле, несмотря на все трудности, которые нам пытаются создать извне.

Заодно на полях главных событий узнали немало интересного - стоит ли ждать скорого потепления с Польшей, как нам аукнется глобальный рост цен, а также экономическая логика правительства.

Вся политическая кухня, герои мирной жизни и самое важное из президентской повестки - прямо сейчас!

Погода, конечно, добавила организаторам майских торжеств в Минске хлопот: пришлось закутать телеоператоров и технику в дождевики, не дать осадкам замочить высокую трибуну и быть начеку, чтобы вовремя расчехлить зонты над головами вип-гостей - немногочисленных ветеранов опекали как могли.

Александр Лукашенко

Какая бы ни была погода и время дня, Президент 9 Мая обязательно на площади Победы. Это многолетняя традиция.

сыновья Лукашенко

Традиция государственная и личная. На площадь Победы Александр Лукашенко приедет с сыновьями. Боль и гордость этой Победы остро чувствуются и 81 год спустя. Неимоверную цену пришлось заплатить белорусам в той войне.

"Знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право - право выбирать свой путь на своей земле", - отметил Президент в своей речи.

За день обелиск в центре Минска утонет в цветах - 9 Мая люди идут сюда по зову сердца. В каждой семье своя история потерь и одна на всех история победы.

"День Победы - это день национальной гордости! День Победы - это день братского единства народов! Праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда мы вместе. День Победы - это день исторической справедливости!" - сказал Александр Лукашенко.

Президент уважит ветеранов и тепло приветствует тех, кто пришел в центр Минска в праздничный вечер.

Александр Лукашенко

Кстати, с самого утра Александр Лукашенко успел побывать на параде в Москве. Немногих первых лиц можно было там заметить в эти дни.

"Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади. Ну а сегодня время показало, кто есть кто", - резюмировал Александр Лукашенко.

Владимир Путин, Президент России

Владимир Путин, Президент России: "Спасибо, что Вы здесь".

Несмотря на праздничную атмосферу, лидеры Беларуси и России проведут переговоры - всегда есть вопросы, которые требуют внимания президентов.

"При таких огромных объемах (под 60 млрд долларов уже, считайте) конечно, есть, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. А остальное - это наша Великая Победа".

Лаконичный формат протокола не позволит узнать подробности. Понятно, что работы на союзном треке хватает и лидерам, и правительствам, и дипломатам.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Время меняется. Тот, кто серьезно относится к своей работе, на любом месте найдет себе какие-то задачи и проблемные вопросы, которые необходимо решать. Нас на это ориентирует глава государства, чтобы мы не почивали на лаврах, а работали".

Никто не сможет помешать празднованию Победы. По соображениям безопасности и целесообразности, на этом параде не будет техники. Мощный арсенал вооружения хорошо известен. Киевский режим именно под эту общую святую дату обострял обстановку дронами и угрозами вместо шагов к мирному урегулированию.

Лидеры и высокие гости возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В аллее городов-героев есть и Минск. Но, кажется, в ближайшее время президенты увидятся в другом месте - во время общения с коллегами.

Минимальная заминка, и журналисты тут же воспользуются возможностью спросить, в том числе, и о тревожности момента.

Александр Лукашенко

"Все будет нормально. Все хотят жить. Как бы вы, журналисты, ни подавали этот материал разный. Со всех сторон все хотят жить: и вы, и американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе - жизнь", - сказал Александр Лукашенко.

Жизнь заставляет быть в тонусе: усиленно работать на безопасность, укреплять оборону, модернизировать вооружения. Запад не убаюкает - некоторые страны там явно настроены на конфронтацию. Польша хочет создать самую большую армию в Европе.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"И Германия заявила о том, что хочет создать самую сильную армию в Европе численностью свыше 450 тысяч человек. Впервые после Великой Отечественной войны начала подавать голос и заявлять о себе как о самой мощной стране. Но у них экономика рушится. Они закрывают заводы. Volkswagen, на котором ездил весь мир, уже закрывается. Рушится экономика, ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан. Хотелось бы сказать, чтобы и польское, и немецкое руководство, и вообще европейское посмотрело на мирные вопросы, на развитие социально-экономических вопросов прежде всего".

Госсекретарь Совбеза отметил, что в Беларуси все видят и анализируют то, что происходит. "Большое количество учений, огромное вкладывание денег в военные бюджеты, покупка новых американских образцов техники. Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков. Лучше бы они покупали комбайны и тракторы для того, чтобы выращивать хлеб. Тем не менее, мы видим, реагируем и делаем определенные выводы. И сегодня великий праздник Победы - это напоминание всем о том, что историю надо знать, историю надо помнить и правильно трактовать", - подчеркнул он.

Кстати, стоит ли ждать потепления с Варшавой - прогноз мы решили узнать у главы белорусской дипломатии. Казалось бы, есть подвижки?

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Я бы нашим польским соседям дал время себя проявить. У нас задач очень много и возможностей очень много. Если нам удастся отработать взаимные транспортно-логистические механизмы сегодня с учетом единственного окна возможности через белорусскую границу всей сухопутной торговли Европейского союза со Средней Азией и Китаем, конечно, от этого выиграют только обе стороны. Если мы найдем развязки по каким-то торгово-экономическим вопросам, приграничному сотрудничеству, перемещению людей через границу. Потому что, железная дорога не работает, самолеты не летают, ряд пунктов пропуска еще остается закрытыми, очереди сумасшедшие. Если мы по всему этому найдем развязки, то, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов. А интенсификация контактов за собой ведет всегда развитие отношений по всем направлениям".

Мяч на польской стороне сегодня, отметил министр. "Они много говорили, что есть у них некие условия. Абсолютно не привязываясь к этим условиям, но так сложилось, что все вопросы сняты сегодня, которые ими выставлялись в качестве каких-то препятствий к развитию отношений. Пожалуйста, мы готовы к проведению консультаций с польской стороной на уровне замминистров, на другом уровне, назначить какого-то уполномоченного и так далее для того, чтобы для начала отработать весь комплекс отношений. Кто-то должен сесть и сделать такой, как бы это было ни тяжело, четкий разбор полетов: где же мы сегодня с польской стороной находимся по всему кругу отношений. Я думаю, что это должны сделать МИДы", - заключил Максим Рыженков.

В общем, меньше политики - больше экономики, тем более, что эксперты предрекают глобальный рост цен - как это аукнется нам и нашей инфляции. Кого, как не главу Нацбанка спросить про деньги.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Прогнозы - вещь неблагодарная, особенно в быстро меняющемся мире. Сейчас вообще процесс очень странный происходит. Вроде бы по всем признакам должно наступать охлаждение в мировой экономике. Тем не менее мы видим, что акции американского фондового рынка и азиатских рынков находятся на максимуме. То есть это говорит о том, что все равно все рассчитывают на то, что будут преодолены текущие сложности либо они будут уже восприниматься как данность, поэтому как-то мы сейчас не видим таких резких ожиданий замедления глобального экономического роста. Поэтому инфляционные процессы действительно сейчас носят такой затухающий характер. Мы идем пока ниже той траектории, которую для себя определили. И пока не наблюдаем каких-то весомых причин для того, чтобы ожидать ускорения ценового роста. Хотя в то же время мы наблюдаем определенный рост цен на внешних рынках на многие белорусские экспортные товары. Поэтому пока эти шоки в белорусскую экономику не транслируются. Внимательно за всем наблюдаем. У нас арсенал мер достаточный. Но пока наши прогнозы подтверждаются о том, что инфляция будет находиться в пределах заданного коридора".

Председатель правления Нацбанка добавил: "Если будет наблюдаться резкий рост мировых цен по импортируемым нами позициям, это будет иметь, наверное, определенный эффект, в том числе, например, по энергоносителям. Но опять-таки, мы это тоже все просчитываем анализируем и пока видим, что ситуация абсолютно управляемая".

Разговор Президента с руководством Совмина был о положении дел сразу на нескольких предприятиях: цементных заводах, светлогорском целлюлозном и Оршанском мясокомбинате. Поддержка, финансовые послабления, реструктуризация, то есть льготы и "коврижки". Государство всегда подставит плечо там, где это действительно нужно, но Президент обозначит свой главный подход - работать нужно без скидок на обстоятельства.

"Взял конкретный директор предприятие - иди и работай, упирайся, - сказал Президент. - Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать. Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось".

"Поэтому я очень часто требую заключения Комитета госконтроля и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна. Потому что премьер новый, но Президент-то у нас тот же. И линию определяет Президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит "реструктуризация задолженности"? Я понимаю, что вы мне предлагаете, но я всегда ориентировал: надо заставлять работать руководителя. Пришел - делай", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение Президенту предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализация таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, вносимые на рассмотрение Президента документы, они не предполагали никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что для правительства главная задача - это эффективная работа экономики. А работа экономики, в том числе, складывается из работы предприятий".

То есть правительство всегда в первую очередь сверхпристально смотрит на усилия самих промышленников - как оптимизировали затраты и поработали над себестоимостью. В том, что Оршанский переработчик уйдет под крыло агрохолдинга "Дзержинский", видят экономическую логику и опору на масштаб бизнеса.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Безусловно, это тот подход, который Президент требует, чтобы был конкретный результат, а не работа ради работы. Это повышение эффективности переработки как минимум в два раза, получение доходности минимум в два раза и объемов производства соответственно. Это совместно выстроенная работа, которая приведет к хорошему результату".

Именно за хороший результат госнаград в преддверии 9 Мая были удостоены самые разные профессионалы: талантливые педагоги, артисты, силовики, промышленники - настоящие герои мирной жизни, которые спасают людей на пожаре.

Учат будущих специалистов и делают свой вклад в продовольственную безопасность. Татьяна Коваленко, которой предстояло сказать ответное слово на церемонии, заметно волновалась.

Татьяна Коваленко, главный технолог предприятия "Витебскхлебпром"

Татьяна Коваленко, главный технолог предприятия "Витебскхлебпром":

"Делать все с любовью, отдавать частичку души этому делу. Поэтому получается вкусный хлеб".