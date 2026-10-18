"Время Первого": эксперимент со шламом, народное ополчение, мраморная говядина, туризм на озерах

Краткий пересказ от ИИ

В конце этой недели Президент в северном регионе разбирался с сельским хозяйством в зоне рискованного земледелия. Глава государства раскритиковал подходы в работе. Но в то же время отметил очень удачный кейс выращивания элитной говядины в Витебской области.

Темы безопасности и эффективности отдельных подразделений милиции обсудили на совещании с силовым блоком во Дворце в начале недели. Это связано с системой обороны, которая выстраивается в стране. В Витебской области Президенту показали, как сейчас организованы отряды народного ополчения.

Журналисты на подходе смогли задать вопросы, в том числе по международной повестке: когда закончится война в Украине?

Понедельник главы государства начался с эксперимента в полях. Президент и пул только вернулись из Туркменистана, а в понедельник все уже стояли в Острошицком городке.

Территории агрокомбината "Дзержинский" и сам агрокомбинат находятся в центре внимания главы государства. Они забирают под себя все больше и больше земель - 130 тыс. гектаров. Сейчас под управлением находятся убыточные комбинаты - Слуцкий, Минский, Оршанский. В команде больше 90 тыс. человек. Получается полный цикл от поля до магазина. Важно грамотно управлять и давать результат.

"Ни в коем случае не снижай качество. Даже если будешь где-то проваливаться, качество все равно возьмет свое. Потому что некоторые предприятия, видя хороший темп, начинают шутить с качеством. Не у нас", - сказал Александр Лукашенко.

Поле одного из филиалов "Дзержинского" поделили на 6 участков и по-разному подкормили почву, в составе которой был шлам - отходы от добычи калийных удобрений (все видели горы возле шахт). За образец взяли кукурузу.

"Я прочитал вчера доклад ученых. Они ведь наблюдали в разных фазах роста и созревания этих культур. И что я вижу? Там, где мы внесли отходы калийного производства с органикой и даже с торфом, там результат лучше, чем там, где мы не вносили".

Поле по большей части - песок. Такое брали специально, чтобы сразу ситуацию нельзя было испортить, она и так не ахти. Рикардинио, хоть и с бразильским именем, но устойчивый белорусский сорт кукурузы.

На нем и продолжат экспериментировать, используя калий, который содержится в отходах.

Если получится, горы под Солигорском "съест" сельское хозяйство.

Про ответственность конкретных людей шла речь и во вторник. Во Дворце собрались все люди, занимающие ключевые должности в силовой сфере. Это уникальные кадры белорусской военной элиты.

Глава Генштаба, госсекретарь Совета безопасности, министр обороны, глава Комитета госбезопасности, министр внутренних дел, его замы. Главной темой совещания стала проверка боевой и мобилизационной готовности седьмой отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск. Зам главы администрации - экс-глава Генштаба Павел Муравейко - человек, который нужен, по словам Президента, "рядом", чтобы профессионально оценивать ситуацию, такие проверки считает лучшим инструментом.

Павел Муравейко, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Проверки позволяют оценить степень управляемости, оснащенности, обученности и так далее. С другой стороны, в условиях, когда сегодняшняя действительность требует повышенного внимания к вопросам несения боевого дежурства, боевой службы, выполнения оперативно-розыскных задач и так далее, это наиболее оптимальный способ еще и подготовить подразделения к выполнению вот таких вещей, которые в повседневной жизни немножко замалчиваются. Это самый лучший сегодня вариант подготовки нашего силового блока к выполнению задач по предназначению".

Что хотят увидеть во время проверок? Уровень обученности людей, скорость их сборов и реакцию на внешнее давление.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Нюанс в чем был? Мы усложнили проверку воздействием в постоянном режиме на них действиями диверсионно-разведательных групп противника. Так как это будет. Мы проверку завершили, доложили Президенту письменно со всеми проблемными вопросами, со всеми положительными моментами. Положительных моментов больше. Высокий моральный дух, желание, способность выполнить задачи, стремление выполнить задачу. Конечно, и вскрылись проблемы, потому что любая проверка, она показывает и работает не для того, чтобы выискать какие-то недостатки, а увидеть проблемные места".

Давая оценку проверке боевой готовности, госсекретарь Совбеза заявил, что военнослужащие справились на 9,5 из 10.

Президент отметил: в западных СМИ часто стали говорить о белорусских Вооруженных Силах. Зачем такие частые проверки, переброски и мобилизация. Белорусская сторона не раз объясняла.

"Мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью", - заявил Александр Лукашенко.

Второе направление критики: узкая полоса на границе Польши и Литвы, которая отделяет нас от Калининградской области. Это Сувалкский коридор и якобы Беларусь собирается его пробить.

"Это глупость полная!", - сказал белорусский лидер.

К сожалению, геополитическая ситуация не дает возможности расслабиться. При этом и Литва, и Латвия, в меньшей мере Польша - периодически накаляют ситуацию на границе. И к сожалению, наша история всего 80-летней давности говорит о том, что бывает по всякому.

"Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно, - подчеркнул Глава государства. - Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия".

Александр Лукашенко напомнил про опыт начала Великой Отечественной войны, когда в 1941 году от руководства шли указания западному пограничному округу, в том числе частям, расположенным в Беларуси, не провоцировать, не создавать каких-то агрессивных намерений со стороны СССР, потому что распространялось мнение: войны не будет.

В Беларуси должны быть определены точки, куда в течение суток выйдут Вооруженные Силы. Как быстро они выйдут? Смогут передислоцироваться? Как будут действовать? Вот над этим в Беларуси работают.

На севере страны сейчас не так уже и холодно. Кстати, синоптики уже зафиксировали, что этот сентябрь был выше по температуре климатической нормы. Почему не воспользовались этим временем, чтобы распахать поля?

Президентская командировка в Витебскую область начнется с критики.

Главный вопрос - силос, корм для животных. Кукуруза в его составе - не последний элемент. В регионе добавилось влажности на полях: поэтому вопрос "как дальше убирать" повис в воздухе.

"Вы проспали лето и раннюю осень, где надо было работать не 8 часов, а сорок часов в сутки, - сказал Президент. - В Витебске только так можно результат получить - здесь нельзя работать как в Минске".

Ферма, куда прилетел Президент, - территориально находится в Верхнедвинском районе. Выращивают и содержат абердин-ангусскую породу. Это так называемые японские коровы - один стейк из которых может стоить от 150 рублей в неплохом ресторане.

Премиальный сегмент - мраморное мясо. Животные содержатся в идеальных условиях. И это уже заслуга частного бизнеса. Чем не пример? Вот, пожалуйста, в зоне критического земледелия хороший кейс в животноводстве. Этого и хочет Президент от всех остальных.

"Для меня главное сохранить людей здесь, сохранить эту территорию", - пояснил глава государства.

В хозяйстве "Красный Бор Агро" организован полный цикл: разведение, содержание животных, переработка и даже своя таверна. Работают местные и едут молодые специалисты с удовольствием. Два ветеринарных врача - супружеская пара Артур и Катя - легко перебрались из Минска.

Екатерина и Артур Дятко, ветеринарные врачи:

"Зарплаты достойные для молодых специалистов, условия, все шикарно. Было интересно породу посмотреть. Что-то необычное".

За кадром выяснили: "достойно" - это 3 тыс. в месяц. На двоих 6 тыс., если без премиальных. Всего на ферме три врача, со всем справляются. Животных здесь порядка 800 голов. Корм, если взять в руки, пахнет или хлебом, или оливками. Это одна из ключевых причин идеального состояния стада.

Президент посмотрел на подаренного теленка по кличке "Освея" и сказал: "Хорошенькая". Попросил расписать, как за ней ухаживать, и пообещал вырастить.

Как построена ферма. Как организована работа. Президент будет хвалить. Все компактно. И очень технологично.

Кирилл Петров, директор ООО "Красный Бор ЭкоПродукт":

"Чистое мясо. Никаких усилителей вкуса не добавляем. Никакого мясозамещения тоже нет. Только одно мясо".

Конечно, в Освее, кстати, поселок городского типа прямо граничит с красивейшим озером, в честь которого назван, все знали о приезде главы государства, люди ждали президента уже на выходе.

К слову, из просьб будет - построить физкультурный комплекс для школьников. Такое внимание сейчас этому уделяется, конечно, Президент ответит согласием.

"Обрадовались, что подал надежду, что все-таки будем развиваться еще и дальше. И так спасибо за мирное небо, чистый воздух. Вообще, рады, что повидали его", - сказала женщина.

"Очень прямо впечатлил, эмоции переполняют. Он очень простой в общении, очень добродушный, любезный и высокий", - поделилась впечатлением девушка.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент объяснил свою позицию по поводу будущего сельского хозяйства.

"Мы сейчас не нащупываем то, как будет функционировать сельское хозяйство, мы сейчас нащупываем точки развития сельского хозяйства на будущее. То, о чем мы мыслили 10-15 лет назад, мы уже сделали. Десять миллиардов своих мы получили (речь идет о выручке в 10 млрд долларов от экспорта продовольствия и сельхозсырья в 2025 году. - Прим. news.by). А дальше? Как 20 миллиардов от экспорта получить? Не только из-за роста цен, но и за счет интенсификации развития сельского хозяйства", - отметил Александр Лукашенко.

И по поводу туризма. Тот же "Красный бор" - уже как туркомплекс и пользуется большой популярностью. Альпийские шале, охота, спа, верховая езда, все забронировано на месяцы вперед. Природа уникальная.

"Озеро какое! У нас же здесь много таких озер и таких мест. Надо создавать пусть не такую базу, он годами здесь формировал эту базу. Потихоньку, потихоньку двигаться. Один, два, три домика, поселочек небольшой. Люди приедут, люди хотят побывать на природе. А в Россонском и Верхнедвинском районах нет никакого промышленного производства, никакой грязи. Вы здесь ходите, дышите, вы лекарства получаете. Поэтому надо туристическое направление развивать", - сказал Президент.

На редких архивных кадрах 2001 года мама Александра Лукашенко.

О своей маме - Екатерине Трофимовне Президент часто говорит публично. Немного. Но вспоминая ценности, которые она заложила, казалось, просто в сына. Но по итогу в историю для целой страны.