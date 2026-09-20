"Время Первого": госнаграды, Коул в Минске, День народного единства, форум молодежи, рынок картофеля

Краткий пересказ от ИИ

Рабочая неделя Главы государства объединила праздничную и рабочую составляющие. День народного единства, большой молодежный форум и менее чем через сутки - рабочая поездка в Могилевскую область.

В середине недели выясняли, чего хочет Вашингтон. А в начале - говорили "спасибо" тем, кто работает на результат без выходных. Официальная повестка и кулуары - все собрали наши коллеги в рубрике "Время Первого".

Неделя перед 17 сентября в Беларуси всегда проходит с особым настроением. Страна готовится ко Дню народного единства. И каждое событие "внутри" этой недели отражает суть этой победы.

87 лет назад белорусы смогли вернуть свои территории, язык и культуру, тем самым построив будущее для следующих поколений.

Поэтому вручение государственных наград в преддверии 17 сентября - повод оглянуться и на события истории, и на события жизни конкретных людей, из чего наша история и состоит.

Николай Мочанский, летчик-испытатель, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

"К этому году стало известно, что все-таки указ подписан и будет награждение. В голове мысли разные про весь летческий путь в 44 года".

Николай Мочанский к моменту выхода рубрики в эфир уже заслуженный пилот, руководитель Минского аэроклуба ДОСААФ. В феврале ему исполнится 72 года. До сих пор летает на всем, что есть в "Липках", и на военной технике: здоровье и летная комиссия позволяют. И секретом профессионального долголетия, по его словам, является цель.

Цель здесь, конечно, есть у всех и каждого. Спортсмены, военные, производственники, аграрии, люди искусства - ордена Отечества III степени, Почета, медали Франциска Скорины и "За трудовые заслуги" - серьезная оценка. Интересно поговорить с теми, кто уже сделал "карьеру", - как это "проигрывалось" в начале.

Гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко признался, что вначале карьеры был страх, как и у всех молодых людей. "Так получилось, что уже очень давно я этим занимаюсь. Ну, наверное, такой мой путь", - сказал он.

Гендиректор ОАО "Молочный мир" Марина Аникеева рассказала, что в советское время она закончила Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола (РКИИГА). "С развалом Советского Союза развалилась вся гражданская авиация, и в 90-е годы выбор был сделан такой. Так получилось", - улыбнулась она.

Геннадий Эйсмонт, зампредседателя СПК имени Деньщикова:

"Я все время с отцом на уборке с 4-го класса. Я видел, как это делается, я любил это все, мне очень нравилось, поэтому я выбрал профессию не случайно".

Путь в зал государственных наград бывает разный. Но если продолжать хорошо работать, можно попасть в категорию тех, кого уже не первый раз видит протокол.

Участников церемонии в обязательном порядке инструктируют, как себя вести и каков порядок приглашения. Все волнуются. Важно в этот момент говорить от души, но действовать по инструкции.

Президент поблагодарит собравшихся за все, что они делают для страны. За бессонные ночи и работу без выходных - на самом деле, кто и как работает, очень хорошо видно. И уникальность белорусского управления в том, что видят и руководителей больших заводов, и офицеров, только начавших карьеру.

"Мы сегодня единая нация. Самое главное - мы здесь принимаем решения о будущем нашей страны. Хочу вас заверить, что как Президент, которому вы доверяете, сделаю все, чтобы на нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то как сейчас - с завистью", - сказал глава государства.

В завершение - традиционный бокал шампанского: присутствующим точно есть что отметить. Своеобразный рубеж в профессии, и рубеж заметный.

Дарья Шманай, советник-посланник посольства Беларуси в России:

"Это признание, наверное, не только моих заслуг, а всего коллектива Министерства иностранных дел".

Кстати, один из подарков, который идет вместе с наградами, - часы от главы государства. Если отмотать на семь часов назад, еще один дипломат - спецпосланник, только уже американский - был на пути в Минск. Джон Коул появился на пороге Дворца Независимости через сутки.

Полный состав делегации: кроме Джона Коула, Сара - помощница спецпосланника. И новое лицо в команде - Кристофер Панико - американский дипломат, который в свое время работал в Беларуси. Знает русский. А мы теперь знаем кое-что про Сару.

"Сару лучше снимите. У нее есть славянские корни", - посоветовал Джон Коул.

Еще из кулуарного - знакомство Коула с новым переговорным лицом уже с белорусской стороны: им стал премьер-министр Александр Турчин.

Три часа в кабинете - у делегации есть что решать. По итогам предыдущих раундов США уже сняли санкции с калийной отрасли, белорусских банков, Министерства финансов и отечественного авиаперевозчика.

"Мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное (это не требование, а моя просьба к вам) - чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности. С нашей стороны и со стороны США", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что стороны уже заключили немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. "Поэтому я и пригласил Премьер-министра, который проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей", - добавил он.

"Конечно", - подтвердил Джон Коул.

У белорусской стороны подходы очень понятные. Договорились - делаем. Американская сторона эти правила для себя приняла. Несколько раундов переговоров дали явно понять, что по-другому не будет. И в итоге на следующий день Коул вышел с заявлением.

Джон Коул, спецпосланник США по Беларуси:

"Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний: "Лакокраска" и "Беллесбумпром". Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов".

В среду утром - не совсем президентский, но о Президенте - инфоповод довольно громко прозвучал. Обнародовали вторую часть большого социологического исследования, проведенного в стране.

Оно касалось общественно-политической тематики. Тут и о доверии людей к местным властям, и об ощущении безопасности у себя в стране, и даже о том, чувствуют ли себя белорусы счастливыми. Президенту при этом доверяет 87,6 % белорусов. Больше 80 считают, что благодаря его работе укрепляются позиции Беларуси на международной арене. И почти 90 высоко ценят усилия Лукашенко по сохранению мира.

Эти простые вещи нам кажутся абсолютной нормой. Но в современном мире, где острых точек больше 50, и одна из них - война вблизи южных границ Беларуси, - это большая ценность. И это нужно учитывать.

Само 17 сентября как официальный праздник для Беларуси - относительно молодая дата. Учрежден был в 2021-м - отмечаем в шестой раз.

Если коротко: согласно Рижскому договору 1921 года, который официально завершил советско-польскую войну, часть белорусских земель ушла под контроль Варшавы. В официальной версии звучит плохо, но не категорично.

А теперь другими словами: Беларусь по сути разорвали пополам. Польше отошли Гродненская, Брестская, часть Минской и Витебской губерний. Это больше 100 тыс. квадратных километров территории и, что самое страшное, население почти 4 миллиона человек. До 17 сентября 1939 года эту часть нашей земли будут использовать как сырьевой придаток. Школы, храмы - под зачистку.

"Грубейшая ошибка советского правительства! - заявил Александр Лукашенко, выступая на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее". - Этого делать, говорю вам как Президент нынешний, не нужно было! Надо было допустить, думая о последствиях, что мы ведь об этом будем говорить - что без нас там решалась наша судьба. Мы сейчас и говорим".

Правда, подчеркнул глава государства, заключалась еще и в том, что, если бы представителей БНР (Белорусская Народная Республика) допустили в зал переговоров, они там все равно ничего не решали бы.

"Но факт остается фактом: без нас решили в 1921-м нашу судьбу, и часть Беларуси (половина почти) - самое развитое, продвинутое, если брать земли, леса и прочее, что является главным нашим богатством, - оказалась там", - подчеркнул Президент.

Дворец спорта. Молодежный форум - основное событие 17 сентября. Этим ребятам действительно страна достанется в наследство. Поэтому, конечно, именно новое поколение должно понимать, что суверенитет потерять очень легко и очень тяжело его восстановить.

Как бы ни трактовали сейчас историю, твердый факт: решения 1921 года, когда наши территории отошли Польше, принимались советским руководством во главе с Лениным. Эти же территории возвращал Беларуси уже Сталин. Это если без оценочных категорий "хорошо или плохо".

Единство белорусского народа равно независимости государства, заявил Александр Лукашенко. "Это элемент и показатель нашей независимости. Я, как Президент, часто над этим думаю: а что могли бы мы сделать в этой ситуации, когда есть укоренившаяся, устоявшаяся власть, поддерживаемая белорусским народом? Вопрос открытый, как раз дискуссионный. Я думаю, и вы думайте, - предложил белорусский лидер. - Быть на изломе там, где мы находимся, и хорошо, и плохо. Хорошо, если ты по-настоящему независимый народ, если способен принимать решения. Остается за малым - принять правильные решения, держа голову на плечах, как в народе говорят. Поэтому вот это единство - это наша независимость. Поэтому я уделяю, буду уделять, как Президент, да и вы, в руках которых будущее нашей страны, уверен, никуда не денетесь. Вы будете говорить об этом празднике своим детям, внукам. Вы будете его праздновать, чествовать, если вы хотите быть независимыми. Если вы хотите, чтобы к вашему слову в будущем прислушивались".

Главный посыл собравшимся в зале - понимать, что интерес к Беларуси, интерес к интервенциям в Беларуси будет всегда.

Это территория в центре Европы на пересечении путей. Здесь нет нефти, но есть калий, лес, вода, большой промышленный кластер. Миллениалы, поколение Z и альфа - на сегодня очень важно, что больше 80 процентов из всех этих категорий на вопрос "кем вы себя в первую очередь чувствуете" отвечают: белорусом. Начинается ведь с этого.

"Берегите родную землю и наши исконные ценности", - призвал Президент.

Молодежь коротко рассказала о своей стране:

"Я считаю, что нет просто в мире такой страны, которая будет так же чтить свою память, свое единство, как мое государство".

"Родина, она чувствуется даже за километрами, очень тянет".

"Я обожаю наши красоты, все-таки это дорогого стоит".

"Беларусь - это страна возможностей и место силы".

"Когда поступил вопрос о том, куда бы я хотела поступить, я выбирала между Беларусью и Беларусью".

В завершение праздничной программы будет традиционно концерт - приятно смотреть, что в Беларуси уже столько своих звезд на высоком уровне и с признанием своей же аудитории.

Возвращаясь в рабочую рутину: пятница простой не была. Президент отправился с рабочей поездкой в Могилевскую область.

Критика началась сразу. По поводу поля льна.

"Вы хотели показать, как не надо работать? - спросил глава государства. - Ты хочешь сказать, что здесь все идеально? За это в тюрьму надо сажать".

Все эти земли принадлежат предприятию "Говяды-Агро". Месяц назад здесь поменяли руководителя. Президент решил поехать на молочно-товарный комплекс. Это было не по маршруту - первое впечатление грустно.

МТК живет за счет областного бюджета. Задача - в следующем году обеспечивать себя самостоятельно. Но. Чего у них реально нет, так это падежа. Вот то, с чем борются в стране, - тут ноль.

Начальник МТК "Говяды" Елена Мариуцэ рассказала, что работают опытные сотрудники, которых поощряют за хорошую работу.

При этом считают каждую копейку, деньги лучше отдадут на зарплату людям, чем потратят на инфраструктуру. Это тоже входит в план. Кстати, получают здесь почти тысячу долларов.

Дисциплина и хорошее отношение ведут к прямому повышению. Прямо на месте Президент обратил внимание руководителей, что надо повышать хорошего специалиста.

Еще одним пунктом этой командировки стало крестьянско-фермерское хозяйство "Диана". Здесь занимаются выращиванием картофеля. Обеспечивают почти половину объемов Могилевщины. Мы входим в топ мировых производителей картофеля: 3,5 млн тонн - типичный годовой объем, но оказывается белорусы стали картофеля меньше есть.

Вадим Маханько, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

"Я думаю, что от голоду мы не умираем. Мы, наоборот, иногда набираем лишний вес, но, мне кажется, что реально мы стали потреблять меньше картофеля".

При этом с тем, "куда" продать картофель, вопросов нет. В прошлом году у наших восточных соседей выдался неурожайный год, и как только больше картофеля пошло на экспорт - белорусы встрепенулись. "А где в магазинах?" - повис вопрос. Поэтому речь о меньших объемах, конечно, не идет.

"А почему бы не взять Ленинградскую область, договориться и полностью их обеспечивать? Допустим, надо им там 200 тыс. тонн или 2 млн тонн, мы знаем, что надо произвести столько, и стабильно мы можем туда поставить", - предложил Президент.

По итогам этой командировки очень хорошо видно, что такое люди на своих и не своих местах. И от чего на самом деле реально зависит тот самый падеж скота. В этом тоже есть большой смысл вот таких рабочих моментов, связанных с Президентом, - видеть кадры в работе. И видеть, может, чуть больше, чем местные управленцы.