"Время Первого": кому говорили спасибо, а кого критиковали и чего на самом деле хочет Вашингтон

Неделя Первого - праздничная и рабочая одновременно. День народного единства, большой молодежный форум и менее чем через сутки - рабочая поездка в Могилевскую область.

В середине недели выясняли, чего хочет Вашингтон. А в начале говорили "спасибо" тем, кто работает на результат без выходных.

Официальная повестка и кулуары - все собрали в рубрике "Время Первого". Смотрите 20 сентября в "Главном эфире" на "Беларусь 1".