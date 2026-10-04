"Время Первого": Межправсовет ЕАЭС, стратегия будущего, кадровые решения, планы Президента

На этой неделе Минск без преувеличения стал главным геополитическим перекрестком Евразии. В белорусской столице создавалась стратегия будущего для огромного региона - от Бреста до Владивостока. Главным экономическим стержнем встреч стали союзный Совмин Беларуси и России и межправсовет ЕАЭС, а прозвучавшие заявления вышли далеко за рамки просто цифр. Александр Лукашенко во время общения с гостями расставил главные политические акценты. Что называется, на злобу дня.

Об интеграции: Минск был и остается ей привержен. Общее экономическое пространство позволяет сегодня нивелировать эффект любых санкций и остается ключевым рынком сбыта для стран Объединения. Об отношениях с Россией: мы никогда не были предателями, и стратегический курс на сотрудничество во всех сферах держим четко. Многовекторность тому не помеха.

И о тектонических сдвигах на Западе: Трамп окончательно обнажил реальное лицо американской политики - кто сильнее, тот и прав. Что на самом деле происходило в кулуарах евразийских переговоров? Какова внутренняя логика громких кадровых решений в Администрации Президента и не только? А также все о графике и планах главы государства вплоть до Нового года.

Почти полным премьерским составом главы правительств ЕАЭС приехали во Дворец Независимости. Без Пашиняна, но с узбекистанским коллегой: Ташкент в статусе наблюдателя в Объединении. Первым делом телефоны ушли помощникам, чтобы ничего не мешало.

Западная стратегия помешать экономике на постсоветском пространстве провалена. Об этом говорят цифры союзного сотрудничества и евразийский пример. Генсек СНГ, предсказуемо, смотрит еще шире.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

"Мы вынуждены вместе сопротивляться тому давлению, которое оказывается на нас. И это нам удается. Значительно увеличился товарооборот между странами. Кроме того, все эти санкции и давление, которое оказывается на нас, они нас побуждают напрягаться, прилагать усилия для того, чтобы активнее развивать свою экономику, свое хозяйство. И показатели развития наших экономик последние годы как раз говорят о том, что мы выстояли, мы впереди. Если, например, на Западе рост ВВП где-то 1-2 %, то у нас тут до 11 % доходит. Поэтому мы смотрим вперед спокойно, уверенно".

По движению и хлопотам госпротокола было понятно: Президент успел пообщаться с российским премьером с глазу на глаз, в том числе и об экономических планах России на ближайшие три года.

"Это потрясающие планы, - считает Александр Лукашенко. - Если получится в России, нам хуже не будет - не только в Беларуси, но и всем нам на постсоветском пространстве. Дай бог, Михаил Владимирович, чтобы получилась реализация этого плана. Главное в жизни - экономика".

Александр Лукашенко отложил подготовленные тезисы и сказал евразийским премьерам как есть: и о белорусской приверженности интеграции, и о том, что происходит вокруг и почему так важно сегодня быть вместе.

"Как человек, немало проработавший, советую вам: ваше дело, какого курса придерживаться, но то, что сегодня дает результат, не выбрасывайте, - посоветовал глава государства. - А результат - это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне (если найдете, убедитесь), ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет".

"Несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа (утром - одно, вечером - другое), я ему благодарен за то, что он открыто обнажил политику Запада, и прежде всего США. Вот как есть. Венесуэла - это нефть. Куба - это наша (речь о США. - Прим. news.by) безопасность, тут ни России, ни Китаю, никому тут дела не должно быть, это - наше. Гренландия - она нужна потому-то. Он не прячется за какими-то дипломатическими формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, и прежде всего США. Исходя из этого вы, видя их политику, делайте для себя выводы", - сказал белорусский лидер.

Внешнеполитические ориентиры каждый выбирает для себя. Тут главное, чтобы в итоге вышло без потерь. А такие грозят Еревану, который хочет усидеть на двух стульях.

В этой связи Глава государства упомянул об Армении, где провозгласили курс на евроинтеграцию: "Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?".

"Поэтому ну не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить с этого общего рынка", - подытожил Президент.

Мир на изломе, жесткая конкуренция сегодня идет во всех сферах. Желая продать, а порой и защитить свое, приходится толкаться локтями. Беларусь не отдалась на откуп рынку. Без шоковой терапии и повальной приватизации выстраивала политику и экономику - с сильной государственной рукой и вниманием к социалке. И, как часто говорит Лукашенко, опираясь на плечи гигантов. То, что было наработано поколениями, не отбросили: это база, с которой куда проще было развивать новые и перспективные сферы - от машиностроения до IT.

Глава государства также акцентировал внимание на том, как сотрудничество и интеграция позволили Беларуси и России успешно выстоять перед лицом драконовских санкций, развивая кооперацию: "Все, что вы видели (на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". - Прим. news.by), это не только потому, что мы не отбросили с советских времен что-то. Там половину в этих продуктах - тракторах и прочем - российское. С учетом металла, отдельных узлов, агрегатов, которые мы в России покупаем и в ваших странах. Технологиями обладаем, а ресурсы у вас. У нас столько нет, чтобы произвести это. Вот что такое интеграция. И, введя санкции, Запад прослезился. Как-то выдержали. Даже в этих условиях войны".

"У меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине, но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит. Мы никогда не были предателями", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. "Мы придерживаемся и будем придерживаться этой позиции. Чего бы мне ни стоило это заявление (на Западе сейчас начнут это все перемывать), мы будем с нашим братским народом, строя наше единое экономическое, политическое и прочее пространство. Я это оцениваю как наше общее Отечество, от Бреста до Владивостока", - констатировал Александр Лукашенко.

Днем ранее Александр Лукашенко провел переговоры с главой казахстанского правительства. Давнее партнерство с Астаной в самых разных сферах - от АПК до промышленности и сферы услуг. Торговля растет. Беларусь предложила работать активнее, и по кооперации в том числе.

"Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения (а это для Казахстана важно, как и для Беларуси), в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, - закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать", - заявил белорусский лидер.

Что на деле дает сотрудничество и поддержка, показывают региональные связи Беларуси и России.

Путь тесной кооперации выбрали, например, с Ульяновской областью. Помимо поставок нашей техники, плотно работают их автомобильный и наш моторный заводы. Идет совместная работа в радиоэлектронике. Вместе с этим регионом будут делать союзный станок.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:

"Учитывая те компетенции, которые имеются у белорусской стороны, их продукция, безусловно, пользуется хорошим спросом, и соотношение цена-качество тоже выигрышное".

Беларусь развивает торговлю и контакты в разных частях света. Всякую критику в этой связи за многовекторность Александр Лукашенко отрубает на корню.

"Многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе. Мы не гигантская экономика, чтобы страдать какими-то геополитическими амбициями. Нам, как я часто говорю, и не много надо для того, чтобы наши люди нормально жили. Для того чтобы работала экономика. Для нас главное - это технологии", - отметил Президент Беларуси.

До конца года на первом плане у Президента были именно вопросы промышленности: он оценил положение дел на многих предприятиях отрасли. Детали насыщенного рабочего графика Александра Лукашенко вплоть до ВНС узнали у главы президентской администрации.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Планируется интересное посещение нашего ведущего производителя электротранспорта - это Белкоммунмаш. Много за последние годы было принято решений по развитию пилотных городов и переводу их на электробусное сообщение: Жодино, Шклов, сейчас Новополоцк".

Он напомнил о решении Президента по замене части маршрутных перевозок между Минском и городами-спутниками на электробусы. А также отметил перспективы развития и сотрудничества электробусного кластера. По его словам, подобной техникой занимаются и МАЗ, и Белкоммунмаш, и определенным образом в эту работу вовлечен завод Штадлер.

"Поэтому с учетом выхода уже на проектные мощности нашей атомной станции, роста ежегодного потребления электричества в Беларуси, Президента интересует реализация масштабных планов по интеграции атомной станции в энергосистему страны и развития на этой базе электропотребляющих производств. Вот это направление по технике на электрической тяге является очень перспективным, - отметил он. - Огромный запрос, в том числе на российском рынке, а значит, есть серьезные экспортные возможности. И поэтому Президент хочет вообще комплексно посмотреть всю эту историю", - сказал Дмитрий Крутой.

Глава Администрации Президента Беларуси считает, что интересным направлением будут мероприятия по туризму. Подведение итогов, по его словам, слово громкое, скорее речь о контрольном срезе. "Очень много разговоров было в прошлом году в рамках Всебелорусского народного собрания, в рамках принятия Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы в части туризма", - отметил Дмитрий Крутой.

Он напомнил о базовой задаче удвоить вклад этого сектора в валовый внутренний продукт. "И поэтому мы еще Президенту варианты прорабатываем. Но большой разговор по теме туризма обязательно будет проведен", - уверен он.

"Агропромышленный комплекс. Здесь уже Президент сам обозначал большое совещание, связанное с льноводческой отраслью", - сказал Дмитрий Крутой. Промышленные флагманы, по его словам, реализуют ряд проектов, в том числе на интеграционные кредитные ресурсы Российской Федерации: это производство совместных продуктов для союзного рынка. Президента приглашают посетить ряд таких производств. "Вот вы видели тематику: в Логойске, на ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", где делают лесные машины. И Президент говорит, что вот эти новые направления нужно смотреть", - рассказал он.

"И, по сути, если комментировать логику нашего лидера, уже принято решение о проведении следующего заседания Всебелорусского народного собрания в середине декабря, - отметил глава Администрации Президента. - Президент просто напитывается материалом, чем живет сейчас экономика республики, как выполняются вот такие крупные поручения по развитию новых отраслей и направлений, как лесное машиностроение. И я думаю, что будет серия мероприятий. И многие посылы, многие мысли будут использованы уже в послании Президента к делегатам Всебелорусского народного собрания и в дискуссиях, связанных с отчетом премьер-министра по основным ключевым направлениям самой Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года".

В самом политическом штабе - а именно так Александр Лукашенко называет свою администрацию - на этой неделе появилось новое лицо.

"Много будет спекуляций", - сказал Президент.

Павел Муравейко из Генштаба перешел в Администрацию Президента. И здесь явный тренд - усиление силового сектора и безопасности, учитывая обстановку вокруг.

"Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы наши Вооруженные Силы были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, - заявил глава государства. - Наша цель одна - защитить тот кусок земли, на котором мы живем".

Павел Муравейко, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Не хвалить и критиковать - это не столько слоган, это направление работы. Надо посмотреть на те процессы, которые происходят, которые мы знаем изнутри, с другого ракурса. Опираясь уже на гражданскую сферу, понимая те вопросы, которые будут происходить в экономике, в социалке, в других отраслях, в дипломатии, для того, чтобы можно было гарантированно обеспечить безопасность страны".

"Я думаю, это будет большая помощь и где-то, как Президент сказал, ускорение даже определенных процессов, - считает глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой. - Второе. Павел Николаевич Муравейко был доверенным лицом нашего лидера на последних выборах. Он прекрасно взаимодействует с людьми. Гражданская часть его карьеры тоже довольно неплохая. Он обладает хорошим аналитическим складом ума и может нам помочь в подготовке определенных материалов по линии гражданских инициатив. Президент обозначил, что мы с ним еще об этом более детально поговорим".

По его словам, Павел Муравейко будет заниматься контролем ряда стратегических проектов, связанных не только с военно-промышленным комплексом, но и в рамках региональных программ. "Будет координировать институт помощников Президента в регионах. И, я думаю, что еще будет заниматься обращениями граждан с учетом его коммуникативных навыков. Обращения граждан (кроме классического сегмента, который тоже остается) сегодня у нас очень серьезно дополняются обращениями через современные средства массовой информации: TikTok, Threads, Telegram и прочее. И вот из всего массива нужно выделять какие-то важные темы, которые действительно достойны внимания на уровне Президента".

Дмитрий Крутой отметил, что проводится определенная работа внутри администрации по совершенствованию деятельности этого подразделения. "И я думаю, что координацию этой работы тоже возглавит Павел Николаевич. Поэтому фронт задач у него довольно большой. И я думаю, он серьезно укрепит наш потенциал и позволит администрации двигаться дальше с учетом тех задач, которые ставит наш лидер", - уверен он.

Вместо Муравейко Генштаб возглавил Владимир Белый. Ему Александр Лукашенко дал главное напутствие: "У тебя своя точка зрения".

Владимир Белый, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси:

"Мы видим определенный уровень напряженности, в определенные моменты возникают такие пики эскалации, но обстановка - это в том числе то, что формируем и мы, своими действиями, своими ответами на эти внешние раздражители. Где-то надо быть спокойным. Где-то надо быть уверенным в своих силах. Не поддаваться каким-то провокациям. С другой стороны, надо быть всегда готовым к решительным действиям. И все те, кто нас окружает, и кто пытается нас провоцировать, они должны понимать, что у нас есть чем ответить. И мы способны и готовы на это".

В пуле местных управленцев, задачи для которых от Президента звучали жестко, сразу две женщины. Глава государства с особым пониманием отнесся к тому, какая ноша и ответственность ложится на их плечи.

"Управлять районом - это бешеный труд", - сказал белорусский лидер.

На неделе утверждены важнейшие прогнозные показатели на следующий год. В них прописан рост экономики и доходов и потолок инфляции - 6 %. Это один из главных маркеров для Министерства антимонопольного регулирования и торговли, где теперь тоже новый руководитель. Но крен на справедливое ценообразование остается прежним.

Александр Яковчиц, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"С точки зрения выбора и с точки зрения уровня цен у нас сегодня все продукты питания и непродовольственные товары вполне доступны по цене. И что самое важное - по качеству. Поэтому глобальных реформ либо каких-то знаковых изменений нет необходимости проводить. Сегодня важно обеспечить диалог со всеми участниками процесса формирования цены, потому что правительство приняло решение по либерализации цен. И важно понимать, как в этих условиях ведет себя каждый участник формирования стоимости. Нет ли здесь, скажем так, злоупотребления. Потому что, в конце концов, как и в начале я сказал, и как требует Президент, цена на полке магазина для любого нашего гражданина должна быть комфортной, доступной, чтобы он имел возможность приобрести желаемый товар по той стоимости, по которой он может себе это позволить сделать".

Отвечая на вопрос, идут ли бизнес и торговые сети навстречу, министр ответил: "Конечно".

Диванные эксперты уже поспешили назвать экономические планы правительства сдержанными и осторожными. Хотя в нынешней сложной геополитике это скорее понимание рисков и стремление реально смотреть на вещи и жизнь.