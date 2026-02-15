"Время Первого": наука без "балласта", визит на полигон, президентский хоккей

На этой неделе в графике главы государства - сразу несколько ключевых совещаний: по науке и военной сфере. Сегодня для любой страны это сферы, в которых ошибки тут же оборачиваются отставанием от остальных.

И если наращивание оборотов в милитаризации - необходимая мера, то в науке - желаемая. Работа в Национальной академии наук претерпевает существенные изменения. Ну а завершилась неделя командировкой на полигон под Борисовом.

Глава государства посмотрел на боеготовность отдельных частей. Всю официальную часть и кулуары собрали наши коллеги в рубрике "Время Первого".

Время Первого, Владимир Карани news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4680ccf0-cb25-42a0-81c9-228de9a9f83e/conversions/a9b0f061-3223-4bc3-889f-f1c2b1ddd6c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4680ccf0-cb25-42a0-81c9-228de9a9f83e/conversions/a9b0f061-3223-4bc3-889f-f1c2b1ddd6c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4680ccf0-cb25-42a0-81c9-228de9a9f83e/conversions/a9b0f061-3223-4bc3-889f-f1c2b1ddd6c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4680ccf0-cb25-42a0-81c9-228de9a9f83e/conversions/a9b0f061-3223-4bc3-889f-f1c2b1ddd6c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Понедельник во Дворце Независимости начался с науки. Это "большой корабль", который одной только академией, конечно, не ограничивается. Глава Администрации Президента, председатель Комитета госконтроля, вице-премьер, министры образования и финансов - это состав критически необходимых управленцев в сфере. Все, кстати, были в отличном для понедельника настроении.

Основной вопрос: "Почему собрались?" На повестке - проект указа, который должен дать импульс всей сфере. Внутри и вопросы финансирования, и новые связки науки и реального сектора - все это с учетом развития технологий в университетах.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e1644e-f51c-40e0-a79f-02f48ac79e9a/conversions/4d5e2e57-4feb-46c9-9298-651d12a7cfd8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e1644e-f51c-40e0-a79f-02f48ac79e9a/conversions/4d5e2e57-4feb-46c9-9298-651d12a7cfd8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e1644e-f51c-40e0-a79f-02f48ac79e9a/conversions/4d5e2e57-4feb-46c9-9298-651d12a7cfd8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e1644e-f51c-40e0-a79f-02f48ac79e9a/conversions/4d5e2e57-4feb-46c9-9298-651d12a7cfd8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Я вижу, как недоработки аппарата управления в том, что мы должны лучше организовывать работу и давать больше возможностей нашим талантливым ученым реализовать свой потенциал. Вижу, что со стороны научных сотрудников где-то, возможно, не хватает такой активности, здорового азарта докопаться до сути чего бы это ни стоило".

Уже в кабинете Президента речь шла и об избавлении структуры академии от "балласта". Оптимизация коснулась управленческой системы. Руководитель академии позже пояснил, это не затронет ученых, всех, кто занимается исследованиями. Неважно, инженерные разработчики или сотрудники институтов языкознания. Общее требование для всех - результат.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2db3d578-c5bf-4bd9-845d-20640df98c0d/conversions/60b85a3f-ae90-436e-a5ae-92522a831770-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2db3d578-c5bf-4bd9-845d-20640df98c0d/conversions/60b85a3f-ae90-436e-a5ae-92522a831770-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2db3d578-c5bf-4bd9-845d-20640df98c0d/conversions/60b85a3f-ae90-436e-a5ae-92522a831770-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2db3d578-c5bf-4bd9-845d-20640df98c0d/conversions/60b85a3f-ae90-436e-a5ae-92522a831770-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Есть результат - платим. Нет результата - никаких денег не будет. Как бы там наши безусловно умные ученые люди ни преподносили этот вопрос", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко попросил доложить, как представленный проект указа обеспечивает достижение целей и какие для этого предлагаются инструменты. "Пока четко просматривается не очень много: базовое финансирование и возможности ученым преподавать в вузах. Ну а кто против? Никто не против. И сегодня, по-моему, этот процесс успешно развивается, - заметил Президент. - А про эффективность, результаты научной деятельности? Тут отсылочные нормы, как юристы говорят: "Это определит правительство". Так зачем мы тогда проект указа вносим?"

"Проект указа должен быть полным и всеобъемлющим. И никаких отсылочных норм. Чтобы люди, которые будут интересоваться этим указом, прежде всего ученые, понимали, о чем идет речь, и сколько это будет стоить", - требует Президент.

При этом экономить на науке, конечно, никто не собирается. Только в этом году финансирование сферы по сравнению с прошлым уже увеличено на 23 %. В ближайшие пять лет дотации вырастут еще вдвое.

Документ по итогу отправили на доработку. Все должно быть готово до съезда ученых. Будет он, по словам Владимира Караника, во второй половине 2026 года. "Но это зависит от графика Президента, и в какой-то мере от нашей расторопности. Сумеем ли мы сформировать четкую стратегию развития отечественной науки, что можно обсуждать на съезде. Здесь же вопрос не в том, что собраться поговорить. Съезд должен принимать стратегические решения, которые должны быть выверены и подготовлены", - подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси.

Время Первого, Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c94064c-8978-4ca9-bf5e-04b972b5ba86/conversions/5db4bbf6-7ff1-49bc-aed7-045e267d3416-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c94064c-8978-4ca9-bf5e-04b972b5ba86/conversions/5db4bbf6-7ff1-49bc-aed7-045e267d3416-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c94064c-8978-4ca9-bf5e-04b972b5ba86/conversions/5db4bbf6-7ff1-49bc-aed7-045e267d3416-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c94064c-8978-4ca9-bf5e-04b972b5ba86/conversions/5db4bbf6-7ff1-49bc-aed7-045e267d3416-xl-___webp_1920.webp 1920w

По составу участников совещания во вторник, казалось, можно и не расходиться. Только ученых заменили военные. Вместо главы академии - госсекретарь Совбеза. А еще министр обороны и глава Госкомвоенпрома. Военная тематика - всегда история закрытая, но все-таки в кулуарах многое решается.

Тема совещания: оснащение армии и развитие военно-промышленного комплекса. К сожалению, мир милитаризуется. Игнорировать это нельзя.

Оборонные концерны Европы сегодня на волне. В Германии открылся новый завод снарядов и взрывчатки Rheinmetall. Его мощность к 2027 году должна составить 350 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Объем инвестиций в предприятие составляет около 500 млн евро. Конечно, заводы такого масштаба будут сворачивать очень неохотно, если будут сворачивать вообще.

По словам Александра Лукашенко, как бы не превозносили роль ракет и беспилотников в современных военных конфликтах, но не они решают судьбу даже не войны, а отдельного боестолкновения. "По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним (152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. - Прим. ред.). И очень эффективно себя зарекомендовали установки "Град" - бывшая "Катюша" в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам. И сегодня эти установки типа "Град" играют большую роль на поле боя", - отметил Президент.

боеприпасы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f5a873-ad36-417d-9f2e-1d08879b646b/conversions/15da06b8-b4ee-41d3-84c0-be7c3f58ab11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f5a873-ad36-417d-9f2e-1d08879b646b/conversions/15da06b8-b4ee-41d3-84c0-be7c3f58ab11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f5a873-ad36-417d-9f2e-1d08879b646b/conversions/15da06b8-b4ee-41d3-84c0-be7c3f58ab11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f5a873-ad36-417d-9f2e-1d08879b646b/conversions/15da06b8-b4ee-41d3-84c0-be7c3f58ab11-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так вот боеприпасы к ним и есть сегодня в том числе задача для военпрома. Вопрос о собственном производстве патронов в Беларуси уже решен. Должны быть и свои выстрелы для гранатометов. На совещаний не раз было подчеркнуто: к сожалению, война идет слишком близко у наших границ, чтобы на нее просто смотреть.

Президент поинтересовался, как организовано производство, и предупредил всех ответственных: "Упаси вас господь сорвать это мероприятие по срокам".

Отдельно глава государства упомянул о необходимости четкого распределения полномочий и задач. "Я не хочу, чтобы правительство уходило в сторону от этих проблем. Но у каждого свои задачи. Финансирование - вместе с министром финансов и прочими вы (правительство. - Прим. ред.) за это отвечаете. А организация и контроль должны быть на Государственном секретариате и Комитете государственного контроля", - отметил Александр Лукашенко.

На этом публичная часть совещания была завершена. Оборонная сфера ни в одной стране до конца, как говорится на сленге, "не вскрывает" своих возможностей. Как и управляющие ей люди. Интервью с госсекретарем Совбеза пришлось ждать в небольшой засаде.

Служба внешней разведки России опубликовала версию о еще одной попытке конституционного переворота, который готовят западные спецслужбы, сейчас пытаясь найти новых оппозиционных пассионариев.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43a21dab-6d55-44ac-ad3d-e7b0d1a154f4/conversions/49f65898-87a5-4b00-92be-5befb6483c0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43a21dab-6d55-44ac-ad3d-e7b0d1a154f4/conversions/49f65898-87a5-4b00-92be-5befb6483c0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43a21dab-6d55-44ac-ad3d-e7b0d1a154f4/conversions/49f65898-87a5-4b00-92be-5befb6483c0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43a21dab-6d55-44ac-ad3d-e7b0d1a154f4/conversions/49f65898-87a5-4b00-92be-5befb6483c0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Ничего нового. Ни одно правительство - ни Польши, ни Литвы, Латвии - не идет на конструктивный диалог и не хочет вести нормальную международную практику, как это принято в общем мире, - по линии Министерства иностранных дел находить пути решения тех проблемных вопросов, которые есть между двумя государствами. Мы не ущемляем интересы Польши и стран Прибалтики, мы не диктуем им, как жить. Ну и не надо нам диктовать. То, что сегодня происходит, мы делаем определенные выводы из всей военно-политической обстановки, которая складывается вокруг нашей страны. А люди в погонах во главе с Главнокомандующим готовятся в любую минуту защитить наши национальные интересы, нашу страну. Поэтому вот эта проверка - это срез готовности Вооруженных Сил, прежде всего, как ядра военной организации государства, быть готовыми выполнить те задачи, которые они имеют в соответствии со своим предназначением".

Что такое проверка, журналистский пул начал понимать на себе, когда до последнего никто не знал куда едут. О том, что это будет 227-й полигон под Борисовом, стало понятно в моменте.

Катерина Круталевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516ecd45-4dcb-4b12-9285-ec0b33e405e9/conversions/392c73c5-207a-4699-b3c2-5b947155d5c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516ecd45-4dcb-4b12-9285-ec0b33e405e9/conversions/392c73c5-207a-4699-b3c2-5b947155d5c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516ecd45-4dcb-4b12-9285-ec0b33e405e9/conversions/392c73c5-207a-4699-b3c2-5b947155d5c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516ecd45-4dcb-4b12-9285-ec0b33e405e9/conversions/392c73c5-207a-4699-b3c2-5b947155d5c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Не Масленица", если говорить про напряжение у военных с начала года. И конверты с приказами к действию и вообще возможный визит Главнокомандующего всех держат в тонусе. Тем более, что явки и пароли доступны только госсекретарю Совбеза.

Как идут колонны техники вот время передислокации? Как подготовлен личный состав? Насколько налажена коммуникация командиров? Условия, в которых все находятся, до мельчайших деталей интересовали Президента.

Президент оценил уровень огневой подготовки. Видимость была на нулевом уровне, но тем не менее часть бойцов отстрелялась неплохо. Так и будет, по словам министра, (не дай бог) во время войны. Кто-то хуже, кто-то лучше, и это надо учитывать при оценке сил.

Александр Лукашенко, Виктор Хренин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7599791-e1a3-48af-8cdd-3eec70933f4a/conversions/054549fc-75ad-43bd-8e59-1712c4ab6804-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7599791-e1a3-48af-8cdd-3eec70933f4a/conversions/054549fc-75ad-43bd-8e59-1712c4ab6804-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7599791-e1a3-48af-8cdd-3eec70933f4a/conversions/054549fc-75ad-43bd-8e59-1712c4ab6804-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7599791-e1a3-48af-8cdd-3eec70933f4a/conversions/054549fc-75ad-43bd-8e59-1712c4ab6804-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Как правило, разрабатывается один, два, три варианта, исходя из возможностей полигона, - рассказал министр обороны Президенту. - И по вариантам определяется, какую последовательность выбрать, обучаем, наблюдаем. Плюс мы на всех гранатометных направлениях учим еще стрелять по реальным целям - танкам, БМП. Они не двигаются, это списанные уже. Но тоже так непросто попасть. И тут еще надо знать, куда попасть, в уязвимые места, слабые места".

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Сегодня расслабишься - проиграешь. И отсюда будут делаться выводы, правильная ли та система, которая заложена в документы и военного планирования, и нашей боевой подготовки, требует ли она корректировки, надо ли обратить внимание на временные параметры. Ведь проверяется не просто, как стреляют, проверяется дееспособность системы, выработанной и спланированной в рамках ответа на те новые и появляющиеся риски, вызовы и угрозы, прежде всего, военной безопасности".

Резюме от Президента реалистичное. Батальону предстоит поработать над меткостью и впереди сдача нормативов по физподготовке. Комиссия выставила контрольные оценки, которые легли на стол главы государства.

Подводя итоги, Александр Лукашенко отметил, что хотел увидеть воочию, насколько войска подготовлены для ведения боевых действий.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15776f35-44e7-4f02-9bb5-c59c637c7982/conversions/7ff1a68f-258b-4c6b-a414-3207e3295217-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15776f35-44e7-4f02-9bb5-c59c637c7982/conversions/7ff1a68f-258b-4c6b-a414-3207e3295217-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15776f35-44e7-4f02-9bb5-c59c637c7982/conversions/7ff1a68f-258b-4c6b-a414-3207e3295217-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15776f35-44e7-4f02-9bb5-c59c637c7982/conversions/7ff1a68f-258b-4c6b-a414-3207e3295217-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе, - сказал глава государства. - Волнуются, конечно, - Президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так - где-то попали, где-то промахнулись".

"Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть", - добавил Президент, обращаясь к министру обороны.

Не раз было сказано: мы укрепляем оборонительные позиции - не больше, но и не меньше.

К сожалению, такова на сегодня геополитика. Беларусь рассматривается как мощная ресурсная территория, где можно "взять". Вот это самая большая угроза суверенитету.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31881504-3197-4b00-966c-10fb89ced7f6/conversions/96ace147-8fe6-49f5-aaa5-aa0683001871-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31881504-3197-4b00-966c-10fb89ced7f6/conversions/96ace147-8fe6-49f5-aaa5-aa0683001871-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31881504-3197-4b00-966c-10fb89ced7f6/conversions/96ace147-8fe6-49f5-aaa5-aa0683001871-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31881504-3197-4b00-966c-10fb89ced7f6/conversions/96ace147-8fe6-49f5-aaa5-aa0683001871-xl-___webp_1920.webp 1920w